Kitajsko cepivo pod drobnogledom za prodajo na evropskem trgu

Kitajsko podjetje Sinovac bo šele po zadostnih podatkih o učinkovitosti cepiva proti covid-19 lahko zaprosilo za dovoljenje za prodajo na evropskem trgu, navaja Ema. Agencija nato izda priporočilo, uradno odločitev pa sprejme Evropska komisija.

Merilo bodo evropski standardi o učinkovitosti

Iz Eme so še sporočili, da bodo ocenili skladnost cepiva z običajnimi standardi EU glede učinkovitosti, varnosti in kakovosti. Odločitev odbora agencije za varnost zdravil za začetek tekočega pregleda namreč temelji na rezultatih laboratorijskih in kliničnih študij.

Te študije nakazujejo, da cepivo sproži razvoj protiteles proti virusu sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19, in bi lahko pomagalo pri zaščiti pred boleznijo, so navedli v agenciji.

Cepivo kitajskega podjetja Sinovac vsebuje inaktiviran virus sars-cov-2, ki ne more povzročiti bolezni. V njem je tudi adjuvans oziroma snov, ki okrepi imunski odziv na cepivo. Ko je oseba cepljena s tem cepivom, njen imunski sistem inaktiviran virus zazna kot tujek in ustvari protitelesa proti njemu. Če bo kasneje cepljena oseba prišla v stik z novim koronavirusom, bo imunski sistem prepoznal virus in bo pripravljen na zaščito telesa pred njim.

V EU so doslej odobrili štiri cepiva proti covid-19, in sicer cepiva podjetij Pfizer, Moderna, AstraZeneca in Johnson & Johnson. Poleg Sinovacovega so v tekočem pregledu še tri cepiva.