Kip nad Riom de Janeirom zasijal v barvah slovenske zastave #video

Kip Kristusa Odrešenika v brazilskem Riu de Janeiru so obarvali v barve slovenske zastave.

Kip Kristusa Odrešenika v brazilskem Riu de Janeiru so obarvali v barve slovenske zastave. Foto: Twitter

Slovenija praznuje 30 let samostojnosti in ob rojstnem dnevu prejema tudi čestitke iz tujine. Na drugem koncu sveta, natančneje v Braziliji, se je znameniti kip Kristusa Odrešenika odel v belo, modro in rdečo barvo.

Ambasada RS v Braziliji je slavnostni dogodek prenašala v živo. Nepozaben prizor, ko je točno ob polnoči kip zasijal v barvah slovenske zastave, pod njim pa se razprostira večmilijonsko mesto Rio de Janeiro, si lahko ogledate spodaj.