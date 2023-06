Kijev se pogaja z orožarji z Zahoda glede proizvodnje v Ukrajini #vŽivo

Pomembnejši dogodki dneva



7.00 Novi zračni napadi na Kijev in druge dele Ukrajine

6.44 Kijev se pogaja z orožarji z Zahoda glede proizvodnje v Ukrajini

Ukrajinska prestolnica Kijev ter mesti Lvov in Zaporožje so bili ponoči znova tarče silovitih zračnih napadov ruske vojske, so sporočile vojaške oblasti, ki o morebitnih žrtvah niso poročale. Šlo naj bi za napade z droni.

"Nov silovit zračni napad na prestolnico," so oblasti v Kijevu sporočile prek Telegrama. Napade naj bi izvedli droni, ki so prišli iz različnih smeri. "Za zdaj ni informacij o žrtvah ali škodi," so dodali in pojasnili, da je opozorilo pred zračnimi napadi trajalo tri ure.

V Lvovu na zahodu države so droni po navedbah vodje regionalne uprave Maksima Kozickega napadli kritično infrastrukturo, dodatnih podrobnosti pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni navedel.

Ukrajinska vojska je kasneje sporočila, da je njihova zračna obramba nad Ukrajino ponoči sestrelila 28 od skupno 30 izstreljenih dronov.

Vojaška uprava v Zaporožju na jugu države je medtem javila, da sta bila mesto in njegova okolica tarča napadov na civilne objekte. Glede na prve informacije je ruska stran na mesto in njegovo predmestje izstrelila sedem raket tipa S-300.

Zjutraj so se razmere umirile in, kot je na Telegramu zapisal predstavnik mestnih oblasti Anatolij Kurtev, ni bilo ranjenih, prav tako ni bilo zadeto nobeno stanovanjsko poslopje.

Kot poroča Reuters, se Kijev pogovarja z zahodnimi proizvajalci orožja o povečanju proizvodnje, lahko tudi v Ukrajini, in bi lahko v prihodnjih mesecih podpisal pogodbe.

Od ruske invazije na Ukrajino lani si Kijev prizadeva zagotoviti orožje, od streliva do lansirnikov raket in izstrelkov.

Prejel je podporo držav, kot so ZDA, Nemčija in Velika Britanija, in Sergij Bojev, namestnik ukrajinskega ministra za strateško industrijo, je dejal, da se Kijev pogaja s proizvajalci iz Nemčije, Italije, Francije in vzhodne Evrope o njihovi proizvodnji orožja v Ukrajini.

"Z njimi smo v zelo podrobnih pogovorih. In prepričani smo, da bomo pogodbe podpisali v prihodnjih nekaj mesecih," je povedal Bojev za Reuters ob robu Pariškega letalskega sejma 2023.

Maja je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da država sodeluje z britanskim obrambnim podjetjem BAE Systems pri vzpostavitvi ukrajinske baze, ki bi proizvajala in popravljala orožje, od tankov do topništva. Pogodba še ni podpisana.

Bojev se je v Parizu srečal s proizvajalci brezpilotnih letal, od velikih mednarodnih obrambnih podjetij do manjših dobaviteljev. S katerimi podjetji se je srečal, ni želel povedati.

"Govorimo o različnih stopnjah sodelovanja. Nekatera podjetja pravijo, da so pripravljena priti in investirati ter proizvajati brezpilotna letala," je dejal.

Pogajanja o proizvodnji brezpilotnih letal bi lahko trajala, vendar je Bojev dejal, da bi lahko bila proizvodnja v Ukrajini učinkovit način za izkoriščanje obstoječega strokovnega znanja o brezpilotnih letalih in ustvarjanje delovnih mest v zahodni in osrednji Ukrajini.

Visoki vir iz evropske obrambne industrije, ki ni želel biti imenovan, pa je dejal, da bi lahko evropska pravila in standardi glede testiranja brezpilotnih letal otežili podjetjem, da bi podprla proizvodnjo in testiranje brezpilotnih letal v Ukrajini.

Toda Bojev upa, da bo država lahko privabila tuje proizvajalce brezpilotnih letal, in obljubil znatno podporo ukrajinske vlade.