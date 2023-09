Karel III. v francoskem senatu predlagal partnerstvo za boj proti podnebnim spremembam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski kralj Karel III. je danes v govoru v francoskem senatu predlagal britansko-francosko partnerstvo za boj proti podnebnim spremembam po vzoru t.i. Entente Cordiale, vrste sporazumov, ki sta jih Francija in Velika Britanija sklenili leta 1904. Obljubil je tudi, da si bo prizadeval za krepitev vezi med Združenim kraljestvom in Francijo.

"Predlagal bi Zvezo za trajnost, da bi se učinkoviteje spoprijeli z izrednimi razmerami na področju podnebja in biotske raznovrstnosti," je britanski kralj dejal v zgornjem domu francoskega parlamenta. Šlo naj bi za dogovore po vzoru t.i. Entente Cordiale iz leta 1904, ki je znatno izboljšala odnose med Londonom in Parizom.

"Tako kot se skupaj zoperstavljamo vojaški agresiji, si moramo skupaj prizadevati za zaščito sveta pred našim največjim izzivom - globalnim segrevanjem, podnebnimi spremembami in katastrofalnim uničevanjem narave," je poudaril.

Britanski kralj je partnerstvo za boj proti podnebnim spremembam predlagal le dan po tem, ko je britanski premier Rishi Sunak napovedal bolj pragmatičen pristop in milejšo politiko velike Britanije na tem področju.

"Združeno kraljestvo bo vedno ena od najtesnejših zaveznic Francije," je v francoščini še dejal Karel III. in poudaril, da je skupni potencial držav neomejen. Obljubil je, da bo v času svojega vladanja storil vse, kar je v njegovi moči, da bi okrepil odnose med njima. Vezi med državama ob Rokavskem prelivu pa je označil za nepogrešljive.

Izpostavil je tudi podporo Pariza in Londona Kijevu ob ruski invaziji v Ukrajini. "Skupaj smo neomajno odločeni, da bo Ukrajina zmagala in da bodo prevladale naše svoboščine, ki jih tako cenimo," je dejal kralj. Ob tem je obsodil agresijo Rusije proti Ukrajini.

Parlamentarci so ob koncu zgodovinskega govora Karla III., ki je bil delno v francoščini in delno v angleščini, več kot minuto in pol stoje ploskali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanski kralj je svoj prvi državniški obisk v Franciji začel v sredo ob Slavoloku zmage v Parizu, kjer je položil venec v spomin padlim vojakom v svetovnih vojnah. Imel je tudi pogovore s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, vrhunec prvega dneva obiska pa je bil slavnostni banket v versajski palači.

Karel III. in njegova soproga, kraljica Camilla, bosta tridnevni obisk v Franciji sklenila v petek v Bordeauxu. Karel III. se bo med drugim srečal z gasilci in prizadetimi v lanskih požarih ter si ogledal trajnostno naravnane vinograde.