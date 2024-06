Kaos na cestah: Medved, policijska akcija in gneča od jutranjih ur

Prvi udarni turistični konec tedna že povzroča kaos na hrvaških avtocestah, poroča Index.hr. Že od jutranjih ur ponekod nastajajo več kilometrov dolge kolone. Na slovensko-hrvaški meji vozniki čakajo pri mejnem prehodu Gruškovje.

Stanje na avtocestah ob 8:40



Promet je najbolj povečan na avtocestah A1 (Zagreb–Ploče–Karamatići), A2 (Zagreb–Macelj), A6 (Rijeka–Zagreb) ter na zagrebški in reški obvoznici.



A1 Zagreb-Ploče-Karamatići: več kilometrski zastoji pred cestninsko postajo



A2 Zagreb-Macelj: 1,5-kilometrski zastoj pred cestninsko postajo v smeri proti Zagrebu



A3 Bregana-Lipovac: dvokilometrska kolona pri Lučkem pred cestninsko postajo

Medved na avtocesti

Ob 7.30 so vozniki začeli klicati hrvaško policijo, da je na avtocesti A6 pri Delnicah medved. Policija voznikom svetuje, naj zmanjšajo hitrost na tem delu avtoceste. Več informacij trenutno ni na voljo.

Policisti v poostren nadzor

S hrvaške policije so sporočili, da bodo ta konec tedna izvajali poostren nadzor. Možje v modrem bodo prisotni tako na avtocestah kot regionalnih cestah. Osredotočali se bodo predvsem na voznike, ki ne želijo čakati v kolonah in s svojim nespametnim ravnanjem ogrožajo vse udeležence v prometu. Preverjali bodo alkoholiziranost voznikov in bodo pozorni tudi na spoštovanje hitrostnih omejitev. Policija prav tako napoveduje, da bodo na najbolj obremenjenih delih cest in avtocest policisti usmerjali promet.

