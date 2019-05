Kako hitro bi lahko Boris Johnson spravil Britance iz EU?

Če bo po Theresi May "žezlo na Downing Streetu prevzel podpornik brexita, bi lahko izstop Velike Britanije dobil pospešek, poroča britanski državni medij BBC, ki dodaja, da so posledice današnjega odstopa premierke Mayeve še precej negotove. Evropska unija sicer sporoča, da ostaja neomajna.

Nekdanjega londonskega župana, zunanjega ministra in poslanca, sicer pa velikega podpornika brexita Borisa Johnsona omenjajo kot glavnega favorita za premiersko mesto. Foto: Reuters "Ne vemo še," se glasi kratek odgovor britanskega BBC na vprašanje, kaj poteza premierke Therese May, ki je danes v solzah napovedala svoj odstop, pomeni za izstop Otočanov iz Evropske unije.

Mogočih je več scenarijev. Poleg brexita z dogovorom je mogoča nova preložitev izstopa iz EU (trenuten rok je konec letošnjega oktobra). Mogoč je tudi brexit brez dogovora, medtem ko je enostranska ustavitev brexita manj verjetna.

Johnson bi lahko pomenil pospešek za brexit...

Čeprav bodo Britanci po odstopu Mayeve dobili novega vodjo, ključna težava ostaja: parlamentarne večine za katerokoli od mogočih poti brexita ni. So edini izhod predčasne volitve ali bodo ponavljali referendum? Foto: Reuters Če Mayevo nasledi podpornik izstopa - to bi se lahko zgodilo, saj kot mogočega naslednika Mayeve najpogosteje omenjajo nekdanjega zunanjega ministra, sicer pa glavnega akterja kampanje za brexit Borisa Johnsona -, bi izstop lahko dobil pospešek, poroča BBC. Tu omenimo, da je Johnson danes po govoru Mayeve že napovedal, da je "čas, da dokončamo brexit".

A besede so nekaj, dejanja pa nekaj drugega. Evropska komisija je sporočila, da njihovo stališče do brexita ostaja nespremenjeno in da kljub političnim turbulencam na Otoku ne dopuščajo možnosti ponovnih pogajanj o izstopnem sporazumu.

Drugi mogoči kandidati za naslednika Mayeve, to so zunanji minister Jeremy Hunt, nekdanji minister za brexit Dominic Raab, minister za okolje Michael Gove, notranji minister Sajid Javid in nekdanja predsednica poslanske zbornice Andrea Leadsom, veljajo za precej bolj naklonjene ideji, da Velika Britanija ostane v EU oziroma da se tudi v primeru izstopa sprejme dogovor z EU ter da Britanija z EU ohrani trdne odnose.

Odločnejši razkorak v pogajanjih z EU bi verjetno pomenil nove predčasne volitve na Otoku. Še vedno je odprta tudi možnost še enega referenduma, na katerem bi Britanci ponovno odločali o izstopu.

... a tudi on bo imel težavo najti večino v parlamentu

Kdorkoli bo sedel na premierski stolček, bo podedoval glavno in za zdaj nerešljivo težavo Mayeve: to, da v parlamentu ni večine za nobeno od mogočih rešitev brexita.

Do zdaj so poslanci glasovali o različnih možnostih, vse od preklica brexita do izstopa brez dogovora na drugi strani, a so bili vsi predlogi zavrnjeni.

Juncker: Kdo, če ne Mayeva

Če Mayevi ni uspelo, komu bo, se je včeraj na nemški televiziji spraševal prvi mož Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Foto: Reuters Jasno pa je, še poroča BBC, da prihaja obdobje negotovosti - kar skrbi mnoge evropske voditelje. Tako je včeraj zvečer predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker za nemško televizijo ARD namigovanja o njenem mogočem odhodu komentiral z vprašanjem: "Kako bi lahko kdorkoli drug naredil, kar njej ni uspelo?"

Dodal je še: "Če ljudem 40 ali 45 let govoriš, da 'smo notri, a nismo zares notri', da smo samo deloma Evropejci, da ne maramo teh polnovrednih Evropejcev, potem ne moreš biti presenečen, če ljudje, ko morajo enkrat glasovati na referendumu, verjamejo preprostim sloganom."