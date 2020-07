Kaczynski napovedal spremembe v vladi in medijski politiki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski je napovedal preoblikovanje vlade premierja Mateusza Morawieckega po poletnih počitnicah. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je sporočil tudi, da bodo nadaljevali z izvajanjem načrta, s katerim želijo omejiti tuje lastništvo v poljskih medijih.

Poljski premier Morawiecki bo tudi po preoblikovanju vlade ostal na položaju, je v nedeljskem pogovoru za poljski radio potrdil Kaczynski, piše STA.

Po mnenju dpa je napoved preoblikovanja vlade odziv na nepričakovano šibko podporo kandidatu poljske vladajoče stranke na predsedniških volitvah. Kandidat PiS, dosedanji predsednik Andrzej Duda je sicer dobil nov mandat, a s tesno večino. Po mnenju analitikov je tak rezultat volitev izraz nezadovoljstva volivcev s politiko aktualne vlade.

Kaczynski podrobnosti o načrtovanih spremembah v vladi ni razkril, prav tako ne, koliko časa bo sam ostal na čelu stranke oziroma kdo bi lahko bil njegov naslednik.

Je pa poljski zunanji minister Jacek Czaputowicz danes napovedal odhod iz vlade. Pojasnil je, da se je s premierjem že pred meseci dogovoril, da bo v vladi ostal do predsedniških volitev. "To je dober trenutek, da pride do spremembe na čelu diplomacije," je dejal za poljske medije, piše STA.

"Repolonizacija" medijev

Poljska vlada si bo, kot je še napovedal šef vladajoče stranke, prizadevala za "repolonizacijo" medijev, torej za omejitev tujega lastništva v poljskih medijih. Med kampanjo pred predsedniškimi volitvami je bilo iz vrst vladajoče stranke slišati številne kritike, da zlasti mediji z nemškimi lastniki poročajo pristransko, ko gre za ukrepe poljske konservativne vlade, še piše STA.