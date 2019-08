Južnokorejsko sodišče za nekdanjo predsednico države odredilo ponovno sojenje

67-letna Park Geun Hje je bila aprila lani zaradi korupcije in zlorabe položaja na prvi stopnji obsojena na 24 let zapora, na drugi stopnji pa na 25-letno zaporno kazen. Vrhovno sodišče je v danes objavljeni sodbi odločilo, da bi moralo sodišče za obtožbe o podkupovanju objaviti ločeni sodbi, zato je odredilo ponovitev sojenja.

Sodišče nekdanjo predsednico spoznalo za krivo prejemanja podkupnin

Med sojenjem Parkovi, ki je trajalo deset mesecev, so spet prišle na dan sumljive povezave med velikimi korporacijami in južnokorejsko politiko. Parkova in njena tesna prijateljica sta bili obtoženi, da sta od vplivnežev prejemali podkupnine v zameno za prednostno obravnavo.

Parkova je večji del procesa bojkotirala, ker je morala biti med sojenjem v priporu. Aprila lani je bila spoznana za krivo, ker je od velikih korporacij prejela ali zahtevala več kot 20 milijonov evrov, delila tajne državne dokumente, delala sezname kritičnih umetnikov in odpuščala državne uradnike, ki so se uprli njeni zlorabi oblasti.

Ponovno sojenje tudi za dediča koncerna Samsung

Kot so opozorili južnokorejski mediji, sodba vrhovnega sodišča ni nujno v njen prid, saj bi lahko dobila še daljšo kazen, če bo spet obsojena v dveh ločenih sodbah. Parkova je bila prva ženska na čelu Južne Koreje. Po manj kot štirih letih v Modri hiši, predsedniški palači v Seulu, je bila po valu množičnih protestov po vsej državi odstavljena s položaja.

Vrhovno sodišče je odredilo tudi ponovitev sojenja dediču koncerna Samsung Lee Jae Yongu. Sin prvega moža koncerna je bil leta 2017 zaradi korupcije obsojen na pet let zapora, leto kasneje pa je prizivno sodišče večji del sodbe razveljavilo in mu prisodilo pogojno kazen. Vrhovno sodišče je to odločitev prav tako razveljavilo in odredilo novo sojenje.