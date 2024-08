Junus prispel v Bangladeš, kjer je prevzel vodenje prehodne vlade

V Bangladeš se je danes vrnil Nobelov nagrajenec za mir Mohamad Junus, ki je popoldne prisegel kot predsednik prehodne vlade, ki bo po odstavitvi nekdanje premierke Šejk Hasine državo vodila do novih volitev. Na letališču v Daki so ga pozdravili vodje študentskih protestov, načelnik generalštaba vojske Vaker-Uz-Zaman ter več tisoč ljudi.

Uspeh protestnikov po več tednih protestov proti Hasini je po prihodu na letališče označil za "drugo zmago", pri čemer je verjetno mislil, da je bila to zmaga po tisti v osvobodilni vojni proti Pakistanu leta 1971, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poudaril je, da bodo morali blaginjo nove svobode čutiti vsi ljudje v državi, saj bo sicer brez pomena. V izjavi novinarjem se je poklonil tudi protestnikom, ki so umrli med protesti.

Junus, 84-letni ekonomist in pionir mikrokreditov ter kritik Hasine, se je v domovino vrnil, potem ko je bil v začetku leta po obsodbi zaradi kršenja delovne zakonodaje prisiljen oditi v izgnanstvo. V sredo so ga nato v pritožbenem postopku oprostili. Njegovi zagovorniki so trdili, da je bila obsodba na prvi stopnji na šest mesecev zapora politična, medtem ko je bilo proti njemu sproženih več kot sto tožb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vrnitev po pobegu Hasine

Vrnil se je po tem, ko je premierka Hasina po 15 letih na oblasti v ponedeljek pobegnila v Indijo po več tednih protestov, med katerimi je v nasilju umrlo več kot 400 ljudi.

Odločitev, da bo Junus vodil začasno vlado, so v sredo na sestanku sprejeli predsednik države Mohamed Šahabudin, predstavniki vojske ter organizatorji študentskih protestov.

Junus je danes ob prihodu v Dako še dejal, da bo njegova prednostna naloga vzpostavitev javnega reda in miru. Ljudi je pozval, naj se vzdržijo nasilja. V sredo je v britanski reviji The Economist obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi zagotovil "svobodne in poštene volitve v prihodnjih mesecih", mlade pa je pozval, naj ne bodo "obsedeni z obračunavanjem, kot je bilo preveč prejšnjih vlad v Bangladešu".

Razmere v prestolnici Daka se medtem normalizirajo, saj so se banke, uradi in podjetja danes delno odprli.