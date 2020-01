Johnson poziva Britance, naj delitve pustijo ob strani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski premier Boris Johnson je v svoji novoletni poslanici pozval Britance, naj v luči brexita delitve pustijo za sabo in v novem letu, v katerem še naprej obljublja odhod iz EU, obrnejo novo stran. "Začnemo lahko novo poglavje v zgodovini naše države, v katerem bomo stopili skupaj in naredili korak naprej enotni," je dejal.

Spričo razkola, ki ga je s sabo prinesel brexit, je Johnson menil, da je napočil čas za končanje delitev, zamere in negotovosti. "Naj bo to trenutek, ko bomo pustili delitve za sabo," je po poročanju STA Boris Johnson dejal v video poslanici.

Znova je tudi obljubil, da bo Veliko Britanijo do konca januarja popeljal iz EU. "Tisti za peko pripravljen dogovor, o katerem sem toliko govoril med predvolilno kampanjo, ima že naluknjan plastičen ovoj in je v mikrovalovni pečici," je slikovito ponazoril dogajanje glede dogovora o brexitu, ki ga je sklenil z Brusljem, in je trenutno v fazi dokončnega potrjevanja v parlamentu.

Obljublja, da bodo novo desetletje zaznamovali dobrobit in priložnosti

Johnson, katerega konservativci so na decembrskih volitvah osvojili veliko večino v parlamentu, je še obljubil, da bodo novo desetletje zaznamovali "dobrobit in priložnosti". Po turbulentnem obdobju v britanski politiki je tudi zagotovil, da v tem letu ne bo novih volitev ali referenduma, poroča spletni portal Politico.

Otok bo konec januarja predvidoma zapustil EU, nato pa bo do konca leta 2020 sledilo prehodno obdobje, v katerem naj bi Bruselj in London sklenila dogovor o prihodnjih odnosih. Prehodno obdobje je mogoče podaljšati enkrat za eno ali dve leti, a Johnson zatrjuje, da tega ne bo storil, še piše STA.