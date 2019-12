Von der Leynova Johnsonu: Časa za dogovor ni veliko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za sklenitev dogovora o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom do konca leta 2020 ni veliko časa, če ga ne bo mogoče doseči, pa bi to sicer škodilo interesom EU, a bi imelo večji vpliv na Veliko Britanijo, je danes v Strasbourgu evropskim poslancem dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Novi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in Ursula von der Leyen sta v Evropskem parlamentu predstavila sklepe decembrskega vrha EU, ki se je seznanil tudi z izidom volitev na Otoku, kjer so prepričljivo zmagali konservativci britanskega premiera Borisa Johnsona.

Izid volitev bo zagotovo pripeljal do hitrejšega brexita, je dejal Michel, ki je prvič v novi vlogi nastopil pred poslanci v Strasbourgu. EU bo pod taktirko glavnega pogajalca EU Michela Barnierja nadaljevala pogajanja z Združenim kraljestvom, delali bomo v interesu evropskih državljanov, spoštovali roke, če bo treba sprejeti podaljšanje, bomo razpravljali tudi o tem, vendar pa se te razprave ne bi lotevali preuranjeno, je poudaril Michel.

Za sklenitev sporazuma o prihodnjih odnosih je zelo malo časa, le enajst mesecev. Ta časovnica pa nas postavlja pred velik izziv, saj se po brexitu, ki je načrtovan za 31. januarja, prehodno obdobje izteče konec prihodnjega leta, je poudarila von der Leynova.

EU si bo v pogajanjih prizadevala za čim boljši izid, je dejala in izrazila upanje, da bo "v dobro vseh" doseženo partnerstvo, "kot ga še ni bilo". "To ni konec, to je začetek novih odnosov med sosedi, želim, da postanemo dobri sosedje s prijatelji," je dejala.

"Hvala, ker ste bili z nami. Pogrešali vas bomo"

Evropskimi poslancem iz Združenega kraljestva se je zahvalila "za pogum in sodelovanje". "Hvala, ker ste bili z nami. Pogrešali vas bomo," je dejala in ob vzklikih britanskih evroposlancev, ki podpirajo brexit, dodala, da pa "nikoli ne bomo pogrešali tistih, ki vpijejo in kričijo".

Poleg pogajanj o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom so pred EU oziroma državami članicami tudi zahtevna pogajanja o prihodnjem večletnem proračunu za obdobje 2021-2027. Na vrhu prejšnji teden so voditelji EU Michela pozvali, naj prevzame vodenje teh pogajanj s ciljem končnega dogovora.

"To je tema, polna izzivov, tudi zaradi odhoda Velike Britanije," je evropskim poslancem dejal Michel, saj "ne gre samo za odstotek BNP, za nacionalne prispevke, pomembno je tudi vprašanje vsebine, prednostnih nalog."

V naslednjih letih bo po njegovem mnenju namreč pomembno prav ravnotežje med klasičnimi evropskimi politikami, kot sta kmetijstvo in kohezija na eni strani, ter izzivi, s katerimi se bo morala soočati EU, kot so podnebne spremembe in inovacije.

Komisija bo podprla predsednika Michela, da članice v pogajanjih dosežejo dogovor, ki bo pravičen, a tudi ambiciozen, pa je poudarila von der Leynova ter spomnila na zeleni dogovor, ki ga je komisija predstavila prejšnji teden. Večletni proračun mora ustrezati ambicijam in ciljem: če želimo rezultate, potrebujemo tudi ustrezna sredstva, je opozorila.