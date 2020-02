Johnson po brexitu za sporazum z EU po kanadskem modelu

"Pogosto so nam govorili, da moramo izbrati med popolnim dostopom do trga EU, vključno s sprejetjem njenih pravil in sodišč, po norveškem modelu in ambicioznim prostotrgovinskim sporazumom po kanadskem modelu, ki odpira trge in se izogne polni bojni opremi regulacij EU," je povedal Boris Johnson v Greenwichu, poroča STA.

Ne gre za izbiro med dogovorom ali nedogovorom

"Odločili smo se - želimo prostotrgovinski sporazum, podoben kanadskemu. Če pa nam to ne bo uspelo, kar je zelo malo verjetno, pa bo morala naša trgovina temeljiti na obstoječem izstopnem sporazumu z EU," je izpostavil. Dejal je, da ne gre za izbiro med dogovorom in nedogovorom. Vprašanje je po njegovih besedah, ali vzpostaviti trgovinski odnos, primerljiv s kanadskim ali z avstralskim. "V obeh primerih ne dvomim, da bo Britanija mogočno uspevala," je poudaril britanski premier.

Britanski premier Johnson. Foto: Reuters

Zavrnil je zahtevo, da bi London bruseljska pravila glede konkurenčne politike, subvencij, socialne zaščite in okolja sprejel v večji meri, kot bi EU sprejela britanska pravila. Dodal je, da bo skušal doseči "pragmatičen dogovor na področju varnosti za zaščito naših državljanov brez poseganja v avtonomijo pravnih sistemov drug drugega". "Ne bomo nelojalna konkurenca, pa naj bo trgovinska, ekonomska ali okoljska," je še zagotovil britanski premier, piše STA.

Johnson ne bo prosil za podaljšanje prehodnega obdobja

Pred tem je stališča EU za pogajanja o prihodnjih odnosih predstavil glavni pogajalec unije Michel Barnier. EU ponuja Združenemu kraljestvu zelo ambiciozen trgovinski dogovor brez carin in kvot, a pod določenimi pogoji, je dejal. Ključna pogoja sta po njegovih besedah zagotoviti enake konkurenčne pogoje in nadaljnji dostop do britanskih ribolovnih voda.

Potem ko je Velika Britanija v petek zapustila EU, se je zdaj začelo 11-mesečno prehodno obdobje, v katerem morata London in Bruselj doseči dogovor o prihodnjih odnosih. Prehodno obdobje je možno podaljšati za največ dve leti, a Johnson zatrjuje, da za to ne bo zaprosil, navaja STA.