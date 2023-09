Joe Biden podnebnemu aktivistu zabrusil, naj utihne #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriškega predsednika Joeja Bidna je med govorom v Arizoni zmotil protestnik, ki je predsednika pozival, naj razglasi izredne podnebne razmere. Biden mu je odvrnil, naj utihne, in ponudil možnost, da se srečata pozneje. Moškega, ki je glasno ponavljal svoje zahteve, so varnostniki pospremili iz dvorane.

Ameriški predsednik Joe Biden je v Arizoni nagovoril zbrane na prireditvi v čast pokojnemu republikanskemu senatorju Johnu McCainu. Govor, v katerem je izrekel nemalo kritik na račun Donalda Trumpa, je prekinil podnebni aktivist, ki je Bidna vprašal, zakaj še ni razglasil izrednih podnebnih razmer. "V Arizoni je umrlo na stotine ljudi. Zakaj ne izkoristite svoje moči in se soočite s to krizo in držite obljubo?" je glasno vpil podnebni aktivist.

Biden mu je odvrnil, naj utihne, in mu ponudil možnost, da se srečata takoj po njegovem nastopu. Nato je nadaljeval z govorom, jeznega protestnika pa so varnostniki pospremili iz dvorane.