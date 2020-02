Jeruzalem: neznanec zapeljal v množico in ranil več deset ljudi

V Jeruzalemu je danes zgodaj zjutraj neznanec zapeljal v množico na avtobusni postaji in pri tem poškodoval 14 ljudi, od tega 12 izraelskih vojakov. Izraelska policija še vedno išče napadalca in njegov avtomobil. Ob tem je sporočila, da preiskujejo teroristični napad. Z Zahodnega brega poročajo o dveh smrtnih žrtvah med Palestinci v izgredih.

Izraelska vojska je glede napada v Jeruzalemu sporočila, da je bila tarča napada prav vojska. Med 14 ranjenimi je 12 izraelskih vojakov, od katerih je eden v kritičnem stanju. Motiv za napad še ni znan. Jeruzalem je bil v preteklosti že večkrat tarča posameznih napadov Palestincev, piše STA.

Hamas ne prevzema odgovornosti

Palestinsko gibanje Hamas je danes pozdravilo napad na izraelske vojake, ni pa prevzelo odgovornosti. "Operacija upora v središču okupiranega Jeruzalema je praktičen odgovor našega ljudstva na Trumpov uničevalni načrt," je povedal tiskovni predstavnik Hamasa Hazem Kasem.

Napad v Jeruzalemu se je zgodil v napetih razmerah med Palestinci in Izraelom po nedavni objavi spornega bližnjevzhodnega mirovnega načrta predsednika ZDA Donalda Trumpa. Načrt, ki ga podpira Izrael, je med Palestinci sprožil veliko nezadovoljstvo.

Izgredi med Palestinci in izraelsko vojsko

Na Zahodnem bregu so v sredo in danes izbruhnili protesti in posamezni izgredi med Palestinci in izraelsko vojsko. V zadnjih 24 urah sta pri tem umrla dva Palestinca.

V Hebronu so izraelski vojaki v sredo ustrelil 17-letnega Palestinca, ki je postal prva smrtna žrtev med protestniki po objavi Trumpovega načrta. V Dženinu je umrl 19-letnik. Po navedbah izraelske vojske je bil "nasilni izgrednik", ki je imel pri sebi molotovko. Palestinska stran je sporočila, da so izgredi izbruhnili, ko je izraelska vojska vstopila v mesto, da bi porušila hišo, ter da je bil pri tem ubit 19-letnik, več ljudi je bilo ranjenih, še navaja STA.