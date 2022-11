Je bila to najbolj drzna poteza Ukrajine v vojni z Rusijo?

253. dan vojne v Ukrajini. V noči na ponedeljek je v bazi ruskega vojaškega letalstva Veretje, ki se nahaja zelo blizu ruske meje z Latvijo in Estonijo, odjeknila serija eksplozij, ki so uničile oziroma močno poškodovale več ruskih vojaških helikopterjev. Zdaj so se pojavile informacije, da bi lahko šlo za sabotažo oziroma celo na neposredni napad Ukrajine na vojaški cilj v Rusiji, to pa naj bi dokazoval tudi videoposnetek, za katerega po ugotovitvah tako ameriških kot ruskih virov obstaja velika verjetnost, da je pristen. Rusija medtem grozi Norveški.

Je ukrajinska roka segla globoko v Rusijo?

#Russia: A video surfaced allegedly showing the planting of explosive charges on a Russian Ka-52 helicopter by a saboteur on Veretye Air Base, Pskov Oblast - according to Russian media two helicopters there were damaged due to unknown explosions at 30th October. pic.twitter.com/Ks85KxgVNu — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 31, 2022

Ameriški medij CNN je v sredo potrdil, da bi bil zgornji videoposnetek sabotaže vojaških helikopterjev skoraj tisoč kilometrov stran od ruske meje z Ukrajino lahko pristen, saj so ga res geolocirali v ruski vojaški bazi Veretje.

Videposnetek, ki prikazuje zamaskiranega moškega, kako nekaj namešča na enega od helikopterjev, domnevno je šlo za eksploziv, je glede na informacije več virov nastal v nedeljo, 30. oktobra, eksplozije pa so helikopterje uničile oziroma močno poškodovale v noči na ponedeljek.

Če gre res za ukrajinsko sabotažo, je to napad, ki bo v vojni med Ukrajino in Rusijo zagotovo precedenčen, saj Ukrajina od februarja letos še ni udarila tako "globoko" v Rusijo.

Da je videoposnetek pristen, so sicer prepričani tudi nekateri proruski viri, kot je kanal Fighterbomber v komunikacijski aplikaciji Telegram.

Čeprav odgovornosti za eksplozije helikopterjev ni prevzel še nihče, je obveščevalna služba ukrajinskega ministrstva za obrambo dogodek opisala kot "rezultat miniranja, v katerem sta bila uničena dva helikopterja KA-52 in en MI-28N, še piše CNN, ki obenem izpostavlja dejstvo, da je hitrost, s katero se je na domnevno sabotažo odzvalo ukrajinsko ministrstvo za obrambo, zelo pomenljiva.

A satellite image of the Veretye military airfield in the Pskov region appeared.



Ukrainian saboteurs entered the base day before yesterday and installed explosives on Ka-52 helicopters.



The image shows the wreckage of three destroyed helicopters and one damaged. pic.twitter.com/rmDKVFs3pg — Clash Report (@clashreport) November 2, 2022

Rusija Norveški grozi z "dokončnim uničenjem"

V Moskvi so v sredo ostro kritizirali tesno sodelovanje Norveške z drugimi državami, ki so prav tako članice zveze Nato. Norveško so opozorili, da bodo njihova prizadevanja za krepitev oboroženih sil, kar je sicer neposredna posledica ruske invazije Ukrajine, verjetno pomenili izredno poslabšanje odnosov med Oslom in Moskvo.

Marija Zaharova je Norveški zagrozila, da bo vsako neprijateljsko dejanje proti Rusiji deležno enakovrednega odziva. Foto: Reuters

"Oslo je zdaj med največjimi podporniki prisotnosti zveze Nato v območju Arktike," je v sredo dejala tiskovna predstavnica ruskega ministrstva za zunanje zadeve Maria Zaharova in opozorila, da Moskva takšno podporo Norveške prisotnosti zveze Nato v bližini meje z Rusijo obravnava kot namerno zaostrovanje razmer in "dokončno uničenje rusko-norveškega sodelovanja".

