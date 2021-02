Japonsko stresel močan potres

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih ameriške geološke službe se je žarišče potresa nahajalo 74 kilometrov severovzhodno od mesta Nami in 58 kilometrov pod zemeljskim površjem, navajanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Fukušimo in druga območja na severovzhodu Japonske je marca 2011 stresel potres z magnitudo 9, ki mu je sledil še cunami. Umrlo je okoli 19.000 ljudi, v nuklearki v Fukušimi pa je zaradi pomanjkanja električne energije, ki bi gnala hladilni sistem, prišlo do stalitve sredice in izpusta radioaktivnosti v okolje.