Japonski grozi tajfun z vetrovi nad 250 kilometrov na uro #video

Tajfun naj bi Japonsko dosegel na območju regije Čugoku na otoku Honšu. Omenjeno področje je bilo močno prizadeto že julija, ko so obilne padavine povzročile obsežne poplave in sprožile številne zemeljske plazove.

Neurje je takrat zahtevalo najmanj 220 življenj, kar je ena najhujših naravnih nesreč na Japonskem v zadnjih desetletjih.

Japonsko je sredi avgusta že prizadel tajfun Cimaron, a je povzročil predvsem gmotno škodo. Foto: Reuters

Tajfun Jebi je sicer še precej oddaljen od Japonske in divja na območju Tihega oceana, a je izjemno močan in bi bil lahko najmočnejši tajfun, ki bo letos dosegel Japonsko otočje.

Check out this imagery #Himawari8 captured today of a 4-pointed star-looking cloud feature rotating in the middle of the eye of Super Typhoon #Jebi. The storm is expected to track northwest toward Japan in the coming week. More imagery: https://t.co/wNd7IzB944 pic.twitter.com/OGQMHZzPTz