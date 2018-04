Japonec imel sina zaprtega v kletki 20 let

Japonska policija je aretirala 73-letnega moškega, za katerega sumijo, da je imel kar 20 let v kletki zaprtega svojega sina.

Foto: Reuters

Yoshitane Yamasaki je priznal, da je svojega zdaj 42-letnega sina v kletko zaprl zaradi njegovih psihičnih težav, ki so bile krive za to, da je postajal vse bolj nasilen. Kletka je bila po poročanju japonskih medijev visoka en meter in široka manj kot dva metra ter nameščena v koči ob hiši.

Sin, ki ima zaradi ujetosti močno ukrivljen hrbet, je trenutno nastanjen v ustanovi za pomoč socialno šibkim, poročajo lokalni mediji.

Policija meni, da je Yamasaki začel svojega sina prostorsko omejevati že, ko je bil star 16 let, saj predvidevajo, da naj bi takrat začel kazati prve znake duševne bolezni. Oče je v svoj zagovor povedal, da ga je hranil vsak dan in mu dovolil, da se je okopal, vsak drugi dan.