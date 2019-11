Izraelski premier Netanjahu uradno obtožen korupcije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelski državni tožilec Avichai Mandelblit je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja uradno obtožil korupcije zaradi sprejemanja podkupnin, poneverb in zlorabe zaupanja, je sporočilo pravosodno ministrstvo. Med drugim je obtožen sprejemanja daril v vrednosti več tisoč dolarjev.

Obtožbe proti Netanjahuju se nanašajo na tri različne primere korupcije. Med drugim naj bi od milijarderja prejemal darila v zameno za njegovo pomoč pri sklepanju poslov in na osebnem področju. V drugem primeru naj bi sklenil pogodbo z založnikom do vlade kritičnega časopisa, in sicer z namenom, da bi ta izboljšal poročanje o njem. V tretjem primeru pa naj bi naročil odločitve v prid največjega telekomunikacijskega podjetja v državi.

Netanjahu obtožbe zavrača in jih označuje kot politične.

Postal pa je prvi izraelski premier, ki je obtožen med opravljanjem položaja. Pravno mu zaradi obtožnice ni treba odstopiti, samo v primeru dokončne obsodbe, vendar pa je pričakovati velik politični pritisk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.