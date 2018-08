Izrael odprl mejni prehod z Gazo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izrael je danes ponovno odprl mejni prehod s palestinskim območjem Gaza. Mejni prehod, ki je bil zaprt od 9. julija, je sicer odprt le za prevoz blaga, vendar je to življenjskega pomena za to palestinsko enklavo, v kateri vlada veliko pomanjkanje tudi povsem osnovnih življenjskih potrebščin.

Izrael je julija prehod zaprl za vse blago razen za hrano in zdravila. S tem so po mesecih napetosti in čezmejnega obstreljevanja skušali pritisniti na palestinsko gibanje Hamas, ki vlada temu območju.

V zadnjih tednih se je palestinsko raketno obstreljevanje juga Izraela stopnjevalo, prav tako izraelske povračilne akcije na območju Gaze. Vrhunec je bil v četrtek, ko je Izrael sprožil obširne letalske napade v povračilo za okoli 180 palestinskih raket.

Zatem so voditelji Hamasa sporočili, da bodo prekinili napade. Po nekaj dneh relativnega miru na območju se je Izrael zdaj odločil odpreti edini mejni prehod z Gazo tudi za drugo blago.