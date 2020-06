Izjemno odkritje: blizu Krka našli podmorski zaklad

Prve ocene podvodnih arheologov kažejo, da so našli amfore iz Tunizije in Bližnjega vzhoda iz četrtega stoletja.

Vrzić je že znan po svojih podmorskih odkritjih, ladjo pri Krku je našel, potem ko je proučeval poti, po katerih so ladje potovale iz Dalmacije proti Benetkam. Ob tem je uporabljal najsodobnejša raziskovalna podvodna sredstva, poroča STA.

Prve ocene podvodnih arheologov kažejo, da so našli amfore iz Tunizije in Bližnjega vzhoda iz četrtega stoletja. Vrzić je izpostavil, da bi bilo z dodatnimi raziskavami mogoče ugotoviti trgovske poti in tovor ladje. Ta nedotaknjena leži v pesku in blatu.

Amfore bodo hranili v reškem muzeju

Podmorski raziskovalec je objavil fotografije morskega dna, na katerih je videti dele ladje in razbitine amfor, napovedal je tudi, da bodo raziskave nadaljevali in bodo o tem še naprej obveščali javnost.

Vrzić je obvestil tudi pristojne službe hrvaškega ministrstva za kulturo, da bi lahko sprožili vse potrebne postopke za zaščito ladje in amfor pred morebitnimi roparji. Ko bodo končali raziskavo najdišča, bodo najdene predmete shranili v reškem muzeju, še poroča STA.