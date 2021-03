Italijansko tožilstvo za še eno sojenje Salviniju

Italijanski tožilec je danes na sodišču zahteval, da nekdanjemu notranjemu ministru in voditelju skrajno desne Lige Matteu Salviniju sodijo zaradi obtožb glede odvzema prostosti in zlorabe položaja, ker je kot italijanski notranji minister avgusta predlani ladji s prebežniki preprečil izkrcanje potnikov na italijanskih tleh. Gre že za drugi tovrstni primer proti Salviniju.

Vodja Lige Matteo Salvini, ki se je udeležil obravnave v Palermu, je tako kot že v preteklosti vse očitke zavrnil. "Javni tožilec Palerma je zahteval obtožnico in sojenje proti meni zaradi ugrabitve. Zaskrbljen? Sploh ne. Ponosen sem, da sem delal za zaščito svoje države, spoštoval zakon in prebujal Evropo," je na Twitterju zapisal Salvini.

V omenjenem primeru gre za ladjo, s katero je upravljala španska nevladna organizacija Open Arms, ki je več dni čakala zasidrana ob Lampedusi in čakala na dovoljenje za izkrcanje potnikov, medtem ko se razmere na krovu iz dneva v dan slabšale. Na krovu je 163 migrantov preživelo 21 dni, od tega sedem dni pred Lampeduso, poroča STA.

Že drugi tovrstni primer proti Salviniju

Salvini je s tem želel prisiliti druge države EU, da bi aktivno sodelovale pri razporeditvi na morju rešenih migrantov. "Kršenje pravic ranljivih ljudi je kaznivo dejanje v vsaki demokratični državi, ki spoštuje ustavo in mednarodne konvencije," je danes sporočila nevladna organizacija Open Arms. Naslednja obravnava v primeru je predvidena 17. aprila.

Gre za drugi tovrstni primer proti Salviniju, ki se nanaša na njegovo ravnanje v času, ko je zasedal položaj notranjega ministra in je ladjam nevladnih organizacij, ki so v Sredozemskem morju vkrcale migrante, prepovedal pristajanje v italijanskih pristaniščih. Obtožbe bi mu lahko v primeru obsodbe prinesle do 15 let zaporne kazni.

Liga zavzema ostro stališče do nezakonitih prebežnikov

Prvi primer že od oktobra teče na sodišču v Catanii, zadeva pa prepoved izkrcanja za okoli sto migrantov z ladje italijanske obalne straže Gregoretti julija 2019. Salvini je ladji tri dni preprečeval zasidranje v italijanskem pristanišču. Salvinijeva stranka Liga zavzema ostro stališče do nezakonitih migrantov, ki vstopajo v Italijo, češ da država kot prva točka vstopa v Evropo za večino, ki se s čolni odpravijo s severa Afrike, nosi preveliko breme.

V času, ko je blokiral ladje, je bil Salvini notranji minister v vladi premierja Giuseppeja Conteja. Na krilih naklonjenih anket je avgusta 2019 sprožil politično krizo, da bi izsilil nove volitve, a so stranke brez njega namesto tega oblikovale novo koalicijo. Trenutno je Liga del koalicije, ki podpira vlado pod vodstvom italijanskega premierja Maria Draghija.