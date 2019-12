Italijanski predsednik pomilostil ustanovitelja Lige Umberta Bossija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je pomilostil dolgoletnega politika in ustanovitelja stranke Liga Umberta Bossija. 78-letnik je bil zaradi žaljenja predsednika države obsojen na leto opravljanja družbeno koristnega dela.

Umberto Bossi je leta 2011 med političnim zborovanjem takratnega predsednika Giorgia Napolitana označil za "teruna", kar je v italijanščini žaljiv izraz za južnjaka. Napolitano, ki je bil predsednik Italije od leta 2006 do leta 2015, prihaja iz Neaplja.

Napolitanov naslednik Sergio Matterella, ki je prav tako južnjak, in sicer s Sicilije, je Bossija pomilostil zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja ter pozitivnega mnenja tožilstva in Napolitana, so sporočili s Kvirinala.

Bossi je vodil Severno Ligo, kot se je do leta 2018 imenovala stranka, od ustanovitve leta 1989 do leta 2012, ko je odstopil zaradi korupcijskega škandala. Pod zdajšnjim vodjem Matteom Salvinijem je Liga postala ena najmočnejših italijanskih strank. Po anketah jo trenutno podpira več kot 30 odstotkov Italijanov.