Italijanska policija na Siciliji prijela novega šefa Cose Nostre

Italijanski karabinjerji so v operaciji na Siciliji aretirali novoizbranega šefa sicilijanske mafije, 80-letnega Settima Minea, in še 45 drugih osumljencev. Italijanski notranji minister Matteo Salvini si je zaradi svojih zapisov na družbenem omrežju Twitter medtem prislužil kritiko torinskega tožilca.

Namestnik italijanskega premierja Luigi di Maio je o aretacijah na Siciliji dejal, da gre za enega od najhujših udarcev, ki jih je država zadala mafiji. Šef sicilijanske mafije Settimo Mineo in še 45 aretiranih je obtoženih izsiljevanja, nezakonitega posedovanja orožja, požigov, mafijskega združevanja in drugih kriminalnih dejanj, so sporočili preiskovalci.

Mineo velja za starosto Cose Nostre

Vodja palermskih tožilcev Francesco Lo Voi je na današnji novinarski konferenci dejal, da je Mineo, ki v Italiji doslej ni bil znan širši javnosti, starosta sicilijanske mafije Cosa Nostra z dolgo kriminalno preteklostjo.

Uradno je Mineo delal kot draguljar, karabinjerji pa so ga prijeli potem, ko so preiskovalci maja letos ugotovili, da je predsedoval prvemu zasedanju palermske pokrajinske komisije (izvršni organ sicilijanske mafije, op. a.) v zadnjih 25 letih. Za pristojne oblasti je to pomenilo nov poskus Cose Nostre, da okrepi svojo moč.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini si je zaradi tvitov o policijskem pregonu mafije in policijskih preiskavah prislužil grajo torinskega tožilca. Foto: Reuters

Profesor kriminologije na univerzi v Oxfordu Federico Varese je dejal, da je Minea treba videti predvsem kot predsedujočega Cosi Nostri. Ker naj bi v komisiji delal kot posrednik med različnimi mafijskimi družinami, Minea po njegovih besedah najverjetneje ni glavni boter omenjene mafijske organizacije.

Coso Nostro je kot najmočnejšo kriminalno združbo v Italiji že pred časom zamenjala 'Ndrangheta iz Kalabrije, ki velja za največjo organizacijo tihotapljenja kokaina v Evropo.

Tožilec iz Torina okrcal notranjega ministra Salvinija

Na mafijske aretacije na Siciliji se je na Twitterju odzval tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki si je zaradi tega zaslužil grajo glavnega tožilca v Torinu Armanda Spatara. Salvini, ki je velik uporabnik družbenih omrežij, je na Twitterju poročal o policijskem pregonu mafije na Siciliji in o aretaciji 15 nigerijskih mafijcev v Torinu.

Spataro je Salvinija okrcal, da je s tem ogrozil policijsko operacijo.Tožilec je pojasnil, da obstaja 15 pripornih nalogov, da vsi niso povezani z mafijskimi zločini in da še niso aretirali vseh osumljencev, saj nekatere še vedno iščejo. Dodal je, da policija običajno počaka na zeleno luč tožilstva, preden objavi podrobnosti operacije.

"V prihodnosti bi bilo bolje, če notranji minister ne bi objavljal tovrstnih sporočil ali pa bi se vsaj pozanimal, da ne bi ogrozil operacije v teku," je bil kritičen tožilec. Salvini se je nemudoma odzval in dejal, da so "neobičajne trditve, da bi lahko notranji minister škodil preiskavi in ogrozil aretacije".

"Če me direktor policije ob 7.22 seznani z operacijami proti mafiji in organiziranemu kriminalu, kar redno počne, nimam zadržkov in sem počaščen, da se lahko policiji zahvalim in ji čestitam," je menil italijanski notranji minister, ki je Spataru v prihodnosti zaželel "zelo mirno upokojitev".