Italija ne bo pristopila k dogovoru ZN o migracijah

Italijanski premier Giuseppe Conte je sicer septembra v govoru v Združenih narodih povedal, da Italija omenjeni dogovor podpira. "Fenomen migracij, s katerim se soočamo, zahteva strukturiran, večnivojski ter kratkoročen, srednjeročen in dolgoročen odgovor mednarodne skupnosti kot celote," je povedal Conte.

Salvini absolutno nasprotuje dogovoru ZN o migracijah

Vendar je italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je znan po svojih ostrih stališčih do priseljevanja, v torek dejal, da absolutno nasprotuje dogovoru. Poudaril je, da omenjeni dogovor omejuje nacionalno suverenost in daje "ekonomske migrante na enako raven kot politične begunce".

Italijanska vlada bo tako odločitev o pristopu k dogovoru prepustila parlamentu, ki pa pred konferenco v Marakešu 10. in 11. decembra, o tem ne bo razpravljal.

V Sloveniji opozicija zahteva razpis posvetovalnega referenduma

Da ne bo pristopilo h globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi, je doslej sporočilo že več držav. Med njimi so ZDA, Avstralija, Madžarska, Avstrija, Češka in Bolgarija.

Slovenija se bo dogovoru pridružila, je sredi meseca potrdila slovenska vlada. Opozicija omenjenemu dogovoru nasprotuje, zaradi česar sta poslanski skupini SDS in SNS v parlament vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o dogovoru.