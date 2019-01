Italija bo prevzela ženske in otroke z migrantskih ladij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italija bo z dveh ladij z migranti, ki krožita po Sredozemskem morju, sprejela ženske in otroke, je danes sporočil podpredsednik italijanske vlade Luigi Di Maio. Malto je pozval, naj dopusti ženskam in otrokom, da se izkrcajo, nato pa naj jih pošlje v Italijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Sprejeli vas bomo. Še enkrat več smo pripravljeni vsej Evropi pokazati lekcijo iz človečnosti," je na Facebooku sporočil Di Maio.

Italijanska vlada, ki sta jo sestavila populistično Gibanje pet zvezd pod vodstvom Di Maia in desničarska Liga pod vodstvom Mattea Salvinija, je poleti močno zaostrila migrantsko politiko in civilnim ladjam, ki v Sredozemskem morju rešujejo migrante, ne dovoli več vstopa v italijanska pristanišča.

V Sredozemskem morju sta trenutno že več dni vsaj dve ladji s skupno 49 migranti, ki jih ne sprejme nobena evropska država. Gre za ladji nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch in Sea-Eye. Prva je na morju rešila več kot 30 ljudi, ki so se še pred božičem znašli v težavah, še navaja dpa in dodaja, da je pripravljenost sprejeti migrante izrazilo tudi več nemških mest.