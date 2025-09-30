Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Torek,
30. 9. 2025,
6.23

Osveženo pred

31 minut

Torek, 30. 9. 2025, 6.23

31 minut

Bližnji vzhod

Islamski džihad: Trumpov načrt je farsa

Avtorji:
Na. R., STA

Palestinska militantna skupina Islamski džihad, ki se v Gazi bori skupaj s Hamasom, je mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa v 20 točkah za mir označila kot farso, ki ne bo končala vojne in agresije nad Palestinci, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hamas se še ni opredelil.

"Izrael skuša s tem prek ZDA doseči to, česar ni mogel doseči z vojno," je sporočil Islamski džihad o načrtu, ki ga je v ponedeljek naznanil Trump na novinarski konferenci z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Podrobnosti smo pisali v tem prispevku: 

Bela hiša, Charlie Kirk, zastava
Novice Načrt za zgodovinsko premirje? To je znano.

Pogajalci Hamasa so posrednikom povedali, da bodo načrt pregledali v dobri veri in podali svoj odgovor, poroča Jerusalem Post. Vendar pa Al Jazeera navaja neimenovanega predstavnika Hamasa, ki je povedal, da so objavljeni deli Trumpovega načrta bližje izraelskim stališčem.

Palestinska uprava je v izjavi poudarila iskrena in odločna prizadevanja Donalda Trumpa in izrazila zaupanje v njegovo sposobnost, da najde pot k miru, navajajo agencije.

Prebivalci Gaze: Načrt ni izvedljiv

AFP navaja tudi izjave prebivalcev Gaze, ki niso navdušeni. "Jasno je, da načrt ni izvedljiv," je dejal 39-letni Ibrahim Džudeh in dodal, da načrt vsebuje pogoje, ki jih Hamas ne bo nikoli sprejel.

"Kot vedno doslej se Izrael strinja, Hamas pa zavrne in obratno. Vse to je igra in mi ljudje plačujemo ceno," pa je dejal 47-letni Mohamed Al Beltadži.

Zavezniki Trumpu v podporo

Evropski zavezniki Washingtona so se odzvali pozitivno in Hamas pozvali, naj sprejme načrt, ki ga je s posebno skupno izjavo podprlo tudi osem arabskih oziroma muslimanskih držav.

"Pozdravljamo vlogo ameriškega predsednika in njegova iskrena prizadevanja za končanje vojne v Gazi. Potrjujemo pripravljenost za pozitivno in konstruktivno sodelovanje z ZDA in stranema za dokončno sklenitev sporazuma in zagotovitev njegovega izvajanja," navaja izjava Katarja, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Turčije, Savdske Arabije, Indonezije in Pakistana.

Antonio Costa | Foto: STA Antonio Costa Foto: STA Predsednik Evropske unije Antonio Costa je na omrežju X pozval vse strani, naj izkoristijo ta trenutek in miru dajo resnično priložnost. "Pozdravljam načrt predsednika Trumpa za konec vojne v Gazi, pozitivni odziv predsednika vlade Netanjahuja me spodbuja," je objavil Costa.

Emmanuel Macron | Foto: Reuters Emmanuel Macron Foto: Reuters Francoski predsednik Emmanuel Macron je na omrežju X pohvalil Trumpovo zavezo za konec vojne v Gazi in dodal, da Hamas nima druge izbire, kot da osvobodi vse talce in sledi načrtu.

Keir Starmer | Foto: Reuters Keir Starmer Foto: Reuters Urad britanskega premierja Keira Starmerja je sporočil, da Združeno kraljestvo močno podpira Trumpova prizadevanja za konec spopadov, osvoboditev talcev in zagotovitev nujne humanitarne pomoči prebivalcem Gaze.

Tony Blair | Foto: Reuters Tony Blair Foto: Reuters Nekdanji britanski premier Tony Blair, za katerega je Trump predvidel eno od vodilnih vlog v prihodnjem mednarodnem Odboru za mir za upravljanje Gaze – dokler te vloge ne bodo prevzeli Palestinci – je sporočil, da je drzen in pameten Trumpov načrt najboljša priložnost za konec vojne in svetlo prihodnost za prebivalce Gaze ter trajno varnost Izraela.

Johann Wadephul | Foto: Guliverimage Johann Wadephul Foto: Guliverimage Trumpov načrt je pozdravila Italija, pa tudi Nemčija. "Načrt ponuja edinstveno priložnost za konec strašne vojne v Gazi. Končno je za Izraelce in Palestince upanje, da se ta vojna lahko konča," je sporočil nemški zunanji minister Johann Wadephul, navaja tiskovna agencija dpa.

Berlin, protest, protestniki, podpora, Gaza, Palestina
Novice Policija v pripravljenosti: na ulicah Berlina več deset tisoč ljudi #foto
zavezniki mir načrtovanje Gaza Palestina Izrael ZDA Donald Trump Bližnji vzhod
