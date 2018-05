IS zapustila zadnjo utrdbo v sirski prestolnici

Borci skrajne skupine Islamska država so danes končali umik iz svoje zadnje utrdbe v sirski prestolnici, s čimer se je sirski predsednik Bašar al Asad približal velikemu preboju v vojni, ki se v Siriji bije že sedem let. Na območje je že vstopila sirska vojska.

Asadu je pripadnike skrajne skupine iz ključnega območja okoli Damaska v zadnjih mesecih uspelo pregnati z mešanico pogajanj in vojaškega pritiska. Njegova vojska se je skupaj s palestinskimi milicami od 19. aprila borila za ponoven prevzem nadzora nad palestinskim begunskim taboriščem Jarmuk ter sosednjimi okrožji Kadam, Tadamum in Hadžar al Asvad.

Islamska država je nato v soboto z vladnimi silami sklenila dogovor o evakuacijah, ki so se sklenile danes okoli poldneva. Sirski režim sicer ni potrdil nobenega dogovora z IS, je pa vojaški vir danes prvič uradno razkril, da je kratka prekinitev ognja nekaterim civilistom preko noči omogočila odhod.

32 avtobusov odpeljalo tudi borce IS in njihove sorodnike

"Evakuacij je konec, potem ko je 32 avtobusov z juga Damaska odpeljalo 1600 ljudi, med njimi borce IS in njihove sorodnike," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil vodja sirskega Observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman.

Po njegovih besedah so sirske sile že vstopile v predele Jarmuka, ki so bili doslej pod nadzorom IS, saj bi tam lahko ostale speče celice skrajne skupine. Po mnenju Rahmana bi lahko bili priča še nekaj vojaškim operacijam, preden bo območje razglašeno za varno. Ko bodo Jarmuk in sosednja okrožja pod nadzorom sirske vojske, bo imela ta prvič po letu 2012 popoln nadzor nad Damaskom in njegovim obrobjem.

Avtobusi so namenjeni na ozemlje skrajne skupine

Po navedbah observatorija, ki ima sedež v Veliki Britaniji, so avtobusi s pripadniki IS in civilisti namenjeni proti puščavskemu območju v osrednji in vzhodni Siriji, kjer ima skrajna skupina še pod nadzorom nekaj ozemlja.

Jarmuk je bil nekdaj največje palestinsko begunsko taborišče v Siriji, režim pa ga je leta 2012 podvrgel hromečemu obleganju. Na območju so leta divjali napadi sirske vojske in upornikov, pa tudi spopadi med džihadisti. V Jarmuku je nekdaj živelo 160.000 ljudi, prebivalstvo pa se je v vojni skrčilo na zgolj nekaj sto.