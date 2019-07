Iranska revolucionarna garda v Hormuški ožini zasegla britanski tanker

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je sporočila iranska revolucionarna garda, so tanker Stena Impero na zahtevo pristojnih pomorskih oblasti zasegli med plovbo skozi Hormuško ožino, ker ni spoštoval mednarodnih pomorskih pravil.

Lastnik ladje, švedska družba Stena Bulk, in logistično podjetje Northern Marine Management sta potrdila zaseg tankerja, ki je zdaj na poti proti Iranu. Dodali so, da z ladjo, ki pluje pod britansko zastavo, trenutno ne morejo vzpostaviti stika, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sporočili so še, da so se tankerju, na katerem je 23 članov posadke, približali neidentificirana majhna letala in helikopter.

Zaradi incidenta se je na nujni seji sestal posebni odbor britanske vlade Cobra, v katerem sodelujejo predstavniki vlade, policije in obveščevalnih služb.

Tiskovni predstavnik britanske vlade je sporočil, da si prizadevajo pridobiti dodatne informacije in ocenjujejo situacijo po incidentu.

Hormuška ožina je po vrsti incidentov, ki so se v zadnjem času zgodili v tej strateško pomembni plovni poti za nafto iz Perzijskega zaliva, postala žarišče napetosti med Iranom in zahodnimi državami.

Zaostreni odnosi

Še posebej so se zaostrili odnosi med islamsko republiko ter ZDA in Veliko Britanijo. Britanci so v začetku meseca pri Gibraltarju zasegli iranski tanker, ker naj bi kršil sankcije proti Siriji.

Incident z britanskim tankerjem se je zgodil le nekaj ur po tistem, ko je gibraltarsko vrhovno sodišče odločilo, da mora iranski supertanker Grace 1 v Gibraltarju ostati še 30 dni.

Iranska revolucionarna garda je v četrtek zasegla še en tuj tanker, domnevno gre za ladjo Riah, ki pluje pod panamsko zastavo. Iranci trdijo, da je ladja tihotapila iransko nafto.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes vztrajal, da je ameriška vojska v četrtek v Hormuški ožini sestrelila iranski dron, ki je ogrožal ameriško vojaško ladjo. Teheran je njegove trditve zanikal.

Iranska revolucionarna garda pa je minuli mesec sestrelila ameriško brezpilotno letalo. Iran trdi, da je bil dron v iranskem zračnem prostoru, ZDA pa, da je bil v mednarodnem.