Iranska oblast z orožjem in udarci nad miroljubne protestnike #video

Videoposnetki, fotografije ter pričevanja žrtev in očividcev, ki jih je pridobila mednarodna organizacija Amnesty International, potrjujejo, da so iranske varnostne sile uporabile silo proti protestnikom, ki so se zbrali na miroljubnih protestih po državi po priznanju Irana, da je sestrelil ukrajinsko potniško letalo.

ZDA so tretjega januarja v Iraku ubile vodjo iranske revolucionarne garde in po nekaterih ocenah drugega človeka Irana, generala Kasema Solejmanija. Iran je na to odgovoril prejšnji teden, ko je z balističnimi raketami napadel dve vojaški oporišči v Iraku, kjer so nastanjeni ameriški in drugi zavezniški vojaki.

Po pomoti sestrelili letalo s 176 ljudi na krovu

Pri tem so iranske varnostne sile po pomoti sestrelile tudi ukrajinsko letalo, v katerem je umrlo 176 ljudi, večinoma iranskih in kanadskih državljanov. Iran je po dneh ugibanj in zanikanja priznal napako, na ulice Teherana pa so se zgrnili protestniki, ki od oblasti zahtevajo odstop odgovornih.

Nad protestnike z orožjem, nasiljem in aretacijami

Mednarodna organizacija Amnesty International (AI) poroča, da dokazi kažejo, da so iranske varnostne sile 11. in 12. januarja proti protestnikom z zračnimi puškami izstrelile šibre, ki se običajno uporabljajo za lov. Številni protestniki so bili zaradi tega ranjeni in v velikih bolečinah. Varnostne sile so se nad protestnike spravile tudi z gumijastimi naboji in solzivcem, jih brcale in pretepale, številne naključne protestnike pa so tudi aretirali.

"Grozno je, da so iranske varnostne sile nasilno zatrle mirna zbiranja in proteste ljudi, ki zahtevajo pravico za 176 ubitih ter izražajo jezo zaradi prvotnega poskusa prikrivanja sestrelitve letala. Uporaba sile v zadnjih demonstracijah je del dolgotrajnega vzorca iranskih varnostnih sil," je ob tem dejal Philip Luther, predstavnik AI za Bližnji vzhod in severno Afriko.

Ranjeni ne upajo v bolnišnice, da jih ne bi aretirali

Kot je objavila AI, so pregledali na desetine videoposnetkov, da so potrdili njihovo pristnost. Na več posnetkih je videti ranjene ljudi in varnostne sile, ki imajo orožje. Številni ranjeni protestniki zaradi strahu, da bi jih aretirali, pomoči niso poiskali v bolnišnicah, nekatere zdravstvene ustanove prav tako zavračajo ranjene, saj bi jih vladne sile sicer aretirale. Oblasti so se nad protestnike po pričevanjih spravile tudi na eni od podzemnih postaj v Teheranu, kjer so sprožile solzivec.

Foto: Reuters

"Počasi nas ubijajo"

Masho iz Teherana je pripadnik iranskih sil ustrelil, ker je snemala proteste in dogajanje. Potem ko je bila ranjena, je pomoč iskala na treh klinikah, tudi pri veterinarju, a so jo povsod zavrnili. Ko so jo le sprejeli v eni od bolnišnic, pa jo je morala zapustiti, ker ji je grozila aretacija. "Situacija v Iranu je trenutno bolj boleča kot smrt. Počasi nas ubijajo: mučijo nas do smrti," je AI povedala Masha.

Družinam ne povedo, kaj se dogaja z aretiranimi

Iz številnih mest po državi prihajajo poročila o aretacijah študentov, ki so se udeležili protestov. Po informacijah Amnesty International oblasti v vsaj dveh mestih, v Tehernu in Amolu, družinam aretiranih ne želijo razkriti informacij o njihovem stanju. Organizacija je prejela tudi poročilo o spolnem nasilju nad vsaj dvema ženskama, ki so ju priprli.