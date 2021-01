Iran v Hormuški ožini zasegel južnokorejski tanker

Iran je v Hormuški ožini zasegel tanker, ki pluje pod zastavo Južne Koreje. Iranska revolucionarna garda je danes pojasnila, da je tanker, ki je prevažal etanol, predstavljal grožnjo okolju in so ga zato usmerili v pristaniško mesto Bandar Abas, poročajo iranske tiskovne agencije. Iran je sicer danes sporočil, da so v državi začeli z bogatenjem urana.

Člane posadke, ki prihajajo iz Indonezije, Mjanmara in Vietnama, so aretirali. Tožilstvo bo proti ladji uvedlo pravne postopke in objavilo ugotovitve, so še sporočili iz iranske revolucionarne garde, piše STA.

Tanker naj bi domnevno s svojim tovorom etanola puščal sledi v morju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na poti iz Savdske Arabije

Po podatkih spletnega portala Marinetraffic gre za tanker Hankuk Chemi, ki je bil na poti iz Savdske Arabije v Fudžair v Združenih arabskih emiratih in pri tem zavil v iranske vode. Tudi britanska opazovalna postaja UKMTO je danes poročala o interakciji med trgovsko ladjo in iranskimi oblastmi v Hormuški ožini. Ladja je nato spremenila svojo smer in zapeljala v iranske vode.

V Hormuški ožini je že večkrat prišlo do incidentov. ZDA med drugim očitajo Iranu, da napada tankerje na tem območju, kar Teheran zavrača. Ožina je ena bolj pomembnih poti za trgovino z nafto, še piše STA.

Iran začel bogatenje urana

Iranske oblasti so sicer danes sporočile, da je Iran v jedrskem obratu v Fordu južno od Teherana začel proizvodnjo do 20-odstotno obogatenega urana. To močno presega omejitve iz jedrskega sporazuma iz leta 2015, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V kompleksu za bogatenje Šahid Alimohamadi se je začel proces proizvodnje 20-odstotno obogatenega urana," je povedal tiskovni predstavnik iranske vlade Ali Rabiei po poročanju iranskih medijev.

Foto: Reuters

To dodatno bogatenje urana je sicer še vedno bistveno nižje od 90-odstotnega, potrebnega za izdelavo jedrske bombe, a glede na jedrski sporazum s šesterico držav iz leta 2015 Iran pri bogatenju ne bi smel preseči nekaj manj kot štirih odstotkov, piše STA.

Glede na zadnje dostopno poročilo Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), objavljeno novembra, je Iran sicer že presegel to omejitev. Ni pa pri bogatenju urana doslej šel prek 4,5 odstotka in je med drugim še vedno tudi upošteval zelo strog inšpekcijski režim agencije.

Iranske oblasti so sicer IAEA pretekli teden obvestile, da nameravajo okrepiti bogatenje urana. Tedaj so pojasnile, da gre za upoštevanje zakona, ki ga je sprejel iranski parlament.

Konec novembra ubili pomembnega jedrskega fizika

Potem ko je bil konec novembra v napadu ubit pomemben jedrski fizik Mohsen Fahrizadeh, so namreč zagovorniki trde linije v parlamentu dosegli sprejetje zakona, ki določa, da lahko iranska jedrska agencija AEOI letno proizvede in uskladišči 120 kilogramov 20-odstotno obogatenega urana, piše STA.

Pobudi je takrat nasprotovala iranska vlada, obsodile pa so jo tudi druge podpisnice mednarodnega sporazuma, s katerim se je Iran v zameno za odpravo mednarodnih sankcij odrekel svojim ambicijam jedrskega razvoja.

Med podpisnice štejejo še Kitajska, Francija, Nemčija, Rusija in Velika Britanija, potem ko so ZDA leta 2018 od sporazuma odstopile ter uvedle sankcije proti Iranu. V povračilnih ukrepih je Iran odtlej sprejel številne odločitve, ki pomenijo odstop od določb mednarodnega sporazuma.

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je sicer nakazal vrnitev države k sporazumu in možnost vnovične odprave sankcij proti Iranu, če bi se ta strogo držal določil sporazuma, še piše STA.