Intenzivni spopadi na jugu Gaze #vŽivo

Na območju Gaze se nadaljujejo intenzivni spopadi, ki so najhujši v Han Junisu na jugu palestinske enklave. Tisoči civilistov so na poziv izraelske vojske zbežali proti meji z Egiptom. Ameriški mediji medtem poročajo, da naj bi bil blizu dogovor o prekinitvi spopadov in izpustitvi preostalih talcev. Pogovori o tem naj bi danes potekali v Parizu.

Izraelska vojska je davi poročala o spopadih, zlasti na jugu območja Gaze, v okolici mesta Han Junis. Glede na zadnje podatke tamkajšnjih oblasti je bilo v zadnjih 24 urah ubitih 165 Palestincev, skupno že 26.422.

Silovite spopade sta potrdili tudi gibanji Hamas in Islamski džihad, ki sta obenem poročali o izstrelitvi novih raket na jug Izraela. Spopadi naj bi poleg Han Junisa potekali tudi v mestu Gaza in na severu enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik vojske je danes v arabskem jeziku izdal poziv prebivalcem štirih okrožij Han Junisa, naj zapustijo domove in se zatečejo na za to določeno območje. Temu naj bi bile namenjene nekajurne prekinitve napadov danes, v ponedeljek in torek.

Izrael domneva, da se v podzemnih rovih skriva vodstvo Hamasa

Prav na območju Han Junisa se po domnevah Izraela v podzemnih tunelih skriva vodstvo islamističnega gibanja Hamas, kot verjetno pa po poročanju nemške tiskovne agencije dpa velja, da tam gibanje zadržuje tudi izraelske talce, zajete med napadom 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih okrog 1.200 ljudi.

Po poročanju ameriškega časnika New York Times je sicer blizu dogovor o prekinitvi spopadov in izpustitvi talcev, ki jih Hamas še zadržuje na območju Gaze. O predlogu, ki so ga sestavili ameriški pogajalci, naj bi pogovori danes potekali v Parizu.

Ob sklicevanju na vire v ameriški vladi časnik piše, da naj bi dogovor vključeval izpustitev več kot sto preostalih talcev v zameno za ustavitev izraelskih vojaških operacij za približno dva meseca. Ob prvotni prekinitvi nasilja za mesec dni bi na prostost odšli ženske, starejši in ranjeni. V drugi fazi bi za še 30 dni premirja izpustili zajete moške in vojake.

Ni pa zaenkrat po pisanju časnika jasno, koliko palestinskih zapornikov naj bi v zameno izpustil Izrael.

Ameriški predsednik Joe Biden je na pogovore s predstavniki Izraela, Egipta in Katarja v Pariz poslal vodjo obveščevalne agencije Cia Williama Burnsa. ZDA upajo, da v primeru izpogajanega dogovora Izrael tudi po izteku dveh mesecev ne bi obnovil napadov v meri, v kakršni jih izvaja trenutno, še piše dpa.