Indonezijski otok Sumatra stresel potres z magnitudo 6,2

Potres se je zgodil le nekaj minut po manj močnem potresu, ko so prestrašeni prebivalci začeli zapuščati svoje domove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potres so čutili tudi v sosednjih provincah Riau in Severna Sumatra ter v Maleziji in Singapurju. Oblasti zaenkrat niso izdale opozorila pred cunamijem. Indonezijska meteorološka agencija BMKG je prebivalce opozorila, naj se izogibajo pobočij zaradi strahu pred zemeljskimi plazovi.

#UPDATE A 6.2-magnitude earthquake has struck Indonesia's northern Sumatra island, the US Geological Survey says, but there are no immediate reports of casualties or structural damage.



The quake hit at a depth of 12 kilometres (7.5 miles), about 66km from the town of Bukittinggi pic.twitter.com/Im2og0J0gw