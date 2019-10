Humanitarna ladja v Sredozemlju rešila 74 migrantov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reševalna ladja Ocean Viking je ponoči v Sredozemskem morju pred obalo Libije rešila 74 migrantov, ki so bili na čolnu, je sporočila humanitarna organizacija SOS Mediterranee.

Kot so sporočili na družbenem omrežju Twitter, so preživeli izčrpani, a v stabilnem stanju. Kam jih bo ladja odpeljala zdaj, ni znano. Evropskim državam kljub prizadevanjem za zdaj ni uspelo vzpostaviti delujočega mehanizma za razdelitev migrantov po Evropski uniji.

V preteklih mesecih so morali migranti, ki so jih rešile ladje humanitarnih organizacij, čakati na morju, ker jih Italija in Malta nista želeli sprejeti, dokler druge država Unije niso zagotovile, da bodo del bremena prevzele nase.