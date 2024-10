Huda ura v Italiji: voznik avtobusa iz poplavljenega vozila rešil otroka in njegovega očeta #video

Iz Italije že več dni prihajajo prizori poplav. Zaradi obilnih padavin so bile tudi včeraj zalite številne ceste in železniške proge. Oblasti so morale ponekod zapreti šole in omejiti gibanje na prostem. Kljub hudim poplavam iz tistih krajev prihajajo tudi pozitivne zgodbe. V Sieni v pokrajini Toskana je srčen voznik avtobusa iz avtomobila rešil sina in očeta. Njuno vozilo je ponoči obtičalo na poplavljeni cesti, voznik pa ju je sprejel na varno v svoj avtobus.

Italijo so zajele hude poplave, ki so povzročile težave v prometu, zalile ceste in železniške proge ter prisilile oblasti v zaprtje šol in uvedbo preventivnih ukrepov.

V Livornu so zaradi poplav razglasili izredno stanje, druge regije, vključno z osrednjo in južno Italijo, pa se spopadajo z naraščajočimi vodotoki in poplavljenimi območji.

Tako je narasla reka Cecina v Toscani:

Poplavljanje reke Cecine v Toscani Foto: Finančna straža Tudi na jugu, v Neaplju in okolici, so močne padavine povzročile zemeljske plazove, zaradi katerih so morali zapreti šole in evakuirati prebivalce. Oblasti v regijah Kampanija in Emilija - Romanja so napovedale zaprtje šol in drugih javnih ustanov. Prebivalcem svetujejo previdnost in omejujejo gibanje na prostem.

Tako je voda drla v Genovi v Liguriji: