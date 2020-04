Začetek aktualnega tedna je v sosednji Hrvaški v znamenju rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Danes so tako po več kot mesecu dni svoja vrata odprle številne trgovine, znova je začel delovati javni promet, odprle so tudi številne storitvene dejavnosti in kulturne ustanove. Najdaljše vrste so bile pred knjižnicami.

Po več ko mesecu dni strogih ukrepov so se na Hrvaškem danes odprle številne trgovine in ostale storitvene dejavnosti. In če bi mnogi pričakovali, da bo pred njihovimi vrati dolga vrsta, so največ časa stali tisti, ki so želeli v knjižnice. Te so prav tako danes ponovno odprle svoja vrata.

V Zadru je bila vrsta pred mestno knjižnico dolga 200 metrov. Izposoja knjig je sicer potekala zelo hitro, v knjižnici pa so vrnjene knjige za sedem dni postavili v izolacijo. Daljše vrste so bile tudi pred knjižnicami v Puli in Šibeniku.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili devet novih primerov okužbe z novim koronavirusom, doslej skupno 2039. Umrle so še štiri osebe, vse so bile ženske, starejše od 83 let, ki so imele kronične bolezni. Število smrtnih žrtev covida-19 se je tako zvišalo na 59.