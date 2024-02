Gre za prvi dvig koeficientov za izračun plač vojakov v zadnjih 16 letih, poudarja hrvaška vlada. S to potezo želijo popularizirati vojaški poklic in preprečiti odhajanje vojakov iz hrvaške vojske.

Osnovne plače vojakov in mornarjev bodo zrasle s 1.103 na 1.515 evrov bruto, kar pomeni skok iz 816 na 1.080 evrov neto. Bruto plača mornariškega poddesetnika bo s 1.148 poskočila na 1.658 evrov, bruto plača desetnika pa s 1.194 na 1.705 evrov, je sporočila hrvaška vlada.

Obrambni minister Ivan Anušić poudarja, da je izboljšanje materialnega standarda vojakov prioriteta njegovega mandata, zato so v preteklosti med drugim tudi dvignili dnevnice za vojake na misijah.

Za primerjavo: Začetna bruto plača slovenskega vojaka znaša 1.203,36 evra. Začetni plačni razred naših vojakov je 25.

Hrvati načrtujejo uvedbo obveznega vojaškega usposabljanja

Hrvaško ministrstvo za obrambo medtem pripravlja tudi koncept krajšega osnovnega vojaškega usposabljanja. Da hrvaška vlada že nekaj časa razmišlja o vojaškem usposabljanju "za širši krog ljudi", je januarja potrdil tudi premier Andrej Plenković. Po poročanju Jutranjega lista naj bi načrtovali trimesečno služenje vojaškega roka, ki bo za moške predvidoma obvezno, za ženske pa prostovoljno.

Generalni sekretar na obrambnem ministrstvu Zdravko Jakob je sicer dejal, da bo model usposabljanja znan v čim krajšem času. Dodal je, da so odprte vse možnosti in da bodo poskušali najti najboljšo mogočo rešitev. Izpostavil je tudi, da so predvideli določena sredstva za usposabljanje že v tem letu. "Če imate usposobljenega vojaka, podčastnika in častnika, ste bolj pripravljeni," je še dejal.

Na Hrvaškem so obvezno služenje vojaškega roka ukinili leta 2007.

Latvija naborništvo uvedla z novim letom

Kot smo poročali, je z začetkom leta zaradi zaostrenih varnostnih razmer v Evropi naborništvo uvedla tudi Latvija in se tako pridružila kopici evropskih držav, kjer je služenje vojaškega roka že uveljavljeno, vključno z Avstrijo, Ciprom, Dansko, Estonijo, Finsko, Grčijo, Litvo, Moldavijo, Norveško, Švedsko, Švico, Turčijo, Ukrajino in Belorusijo.

O uvedbi delne vojaške obveznosti po švedskem modelu razmišlja tudi Nemčija, prav tako načrtuje uvedbo obveznega služenja vojaškega roka tudi Srbija.

Načrt popolnjevanja oboroženih sil sicer pripravlja tudi Slovenija.