Hrvaški policisti z zasnežene gore ob meji z BiH rešili 15 migrantov

Hrvaški policisti so med okrepljenim nadzorom meje z Bosno in Hercegovino na gori Plješivica iz snega in mraza v torek rešili 15 migrantov, med njimi šest otrok in dve nosečnici, je sporočilo hrvaško notranje ministrstvo. Migranti so se ob nizkih temperaturah izgubili na gori, na kateri je bilo več kot pol metra snega.

Policisti so šest otrok, starih od enega do deset let, ter pet žensk na rokah odnesli do nekaj kilometrov oddaljenih vozil, nato pa prepeljali v bolnišnico v Gospiću. Po pregledu so dve ženski zadržali na zdravljenju, preostale pa premestili v prostore policije zaradi ugotavljanja njihove identitete, ker so nezakonito vstopili na ozemlje Hrvaške, je še sporočilo hrvaško notranje ministrstvo na svoji spletni strani.

Bili so slabo oblečeni, premraženi, dehidrirani, lačni in dezorientirani

Policisti, ki so sodelovali v reševalni akciji, so za današnjo izdajo časnika Večernji list povedali, da skupina verjetno ne bi preživela zimskih razmer, če jih ne bi rešili. Kot je opisal, so bili migranti slabo oblečeni, premraženi, dehidrirani, lačni in dezorientirani. Od prvega naselja so bili oddaljeni približno deset kilometrov.

Nosečnici sta se jokali in nista več mogli hoditi

Eden izmed policistov s policijske postaje v Korenici je dejal, da je nosil enoletnega otroka, ki je imel na nogah le nogavice. Nosečnici sta se jokali in nista več mogli hoditi, je dodal. Kot je še poudarilo hrvaško notranje ministrstvo, so v reševalni akciji sodelovali tudi gasilci, medicinsko osebje in zaposleni v lokalnem komunalnem podjetju, ki so sčistili sneg s poti.

Organizacije pozvali, naj posvarijo migrante na nevarnosti na poti

Hrvaško notranje ministrstvo je znova pozvalo nevladne in humanitarne organizacije, ki skrbijo za migrante na balkanski poti, naj jih opozorijo na pravila za vstop na Hrvaško, pa tudi na tveganja in negotovosti takšnih potovanj v zimskih razmerah, s čimer želijo preprečili morebitne poškodbe prišlekov.

Po Avstriji znižali stopnjo nevarnosti plazov



V avstrijskih zveznih deželah Predarlska, Tirolska in Štajerska so danes stopnjo nevarnosti snežnih plazov znižali na tretjo na petstopenjski lestvici. Kljub temu smučarje pozivajo k previdnosti.



Na Predarlskem, kjer je v preteklih dveh tednih ponekod veljala četrta, ponekod pa celo peta stopnja nevarnosti plazov, so nad gozdno mejo še vedno mogoči spontani plazovi, med drugim na strmih področjih, izpostavljenih vetru. Do petka se nevarnost plazov v tej zvezni deželi predvidoma ne bo spremenila, v soboto pa naj bi se še znižala.



Spontani plazovi so še vedno mogoči tudi na Tirolskem, in sicer nad 2.200 metri nadmorske višine, zato strokovnjaki smučarje pozivajo k previdnosti.



Na avstrijskem Štajerskem so stopnjo nevarnosti plazov nad 1.500 metri znižali na tretjo, pod gozdno mejo pa celo na drugo. Kljub temu je še vedno mogoče spontano proženje plazov. Prav tako so še vedno zaprte nekatere ceste, tako da je dostop do nekaterih območij otežen. Na teh območjih živi približno 260 ljudi.