Hrvaški minister ima pod palcem skoraj 10 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mesečna plača 38-letnega Paladine znaša 18.432 kun (2440 evrov), poleg tega pa vsak mesec prejema 19.276 kun (2552 evrov) iz naslova lastnine in lastninskih pravic, razkriva njegova premoženjska kartica.

Ima dva kredita, enega v vrednosti 10,15 milijona kun (1,34 milijona evrov), ki ga odplačuje v mesečnih obrokih po 41.937 kun (5252 evrov), in drugega v vrednosti 305.000 evrov, ki ga odplačuje v mesečnih obrokih po 1231 evrov.

Paladina je tudi lastnik 120 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Zagrebu, ki je vredno 2,72 milijona kun (360.000 evrov). V Zagrebu ima še štiri manjše nepremičnine, ki so skupaj vredne približno 50.000 evrov.

Med premoženjem, ki ga je navedel, je tudi več gradbenih parcel v kraju Beravci v bližini Slavonskega Broda, njihovo vrednost pa ocenjujejo na skoraj 7,5 milijona kun ali približno milijon evrov. V istem kraju ima tudi več kmetijskih zemljišč.

Minister v svoji premoženjski kartici navaja, da ima tudi za 19,4 milijona kun (2,75 milijona evrov) terjatev. Poleg tega je desetodstotni lastnik delnic družbe Kupari Luxury Hotels in stoodstotni lastnik podjetja Delta savjetovanje.

Žena s plačo 530 evrov

V tem podjetju je zaposlena njegova žena, ki ima mesečno plačo 4000 kun neto (530 evrov), iz drugih naslovov pa prejema še dodatnih 19.276 kun (2552 evrov) mesečnih prihodkov.

Zakonca Paladina sta skupaj privarčevala 1,25 milijona kun (170.000 evrov), v Zagrebu pa imata v lasti veliko zgradbo z dvoriščem. V zgradbi sta dve stanovanji, nepremičnina pa je skupaj z dvoriščem vredna 7,3 milijona kun (970.000 evrov).

Paladina je poleg tega še lastnik gliserja Quicksilver 700 Weekend, vrednega 255.000 kun (29.790 evrov), žena pa ima mercedes razreda b, ocenjen na 90.000 kun (11.916 evrov).

Največ mu prinaša zgradba v Zagrebu

Paladina se je pred nastopom ministrskega položaja ukvarjal z investicijami. Med drugim je vodil tudi podjetje IGH. Največ prihodkov mu sicer prinaša zgradba v Zagrebu, ki jo z ženo dajeta v najem, ogromno pa je, kot je v četrtek razkril hrvaški spletni portal Index, zaslužil z obveznicami podjetja IGH.

Do njih je prišel le nekaj mesecev po tem, ko je zapustil mesto direktorja v podjetju, po kakšni ceni je kupil obveznice, pa ni želel razkriti. "Ne bom komentiral vsakega svojega poslovnega podviga," je Paladina dejal na novinarski konferenci po današnji seji vlade.

Vprašanje Indexa, ali je do obveznic, za katere naj bi plačal okoli 13 milijonov kun (1,72 milijona evrov), prišel na podlagi zaupnih informacij, pa je zavrnil kot smešno. "Ne morem odgovoriti, ker ne razumem vprašanja. Kakšna zaupna informacija naj bi to bila? Tega ne veste niti vi, ker je ni. Pravijo, da je bila zaupna informacija to, da sem vedel, kdo je kupil obveznice od banke, a je bila ta informacija javna," je odgovoril.