Hrvaški mediji: Evropska komisija bo odrekla podporo Sloveniji

Po poročanju hrvaškega časnika Večernji list se Evropska komisija ne bo izrekla o postopku, ki ga je Slovenija sprožila proti Hrvaški zaradi domnevnega kršenja evropskega prava v primeru zavračanja arbitražne sodbe o meji. Tudi Jutarnji list ocenjuje, da bo komisija zadržana do slovenske tožbe, da bi se izognila hrvaškim obtožbam o pristranskosti.

Hrvaški mediji poročajo, da Evropska komisija najverjetneje ne bo sprožila tožbe proti Hrvaški pred Sodiščem EU v Luksemburgu. Foto: Tina Deu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večernji list se sklicuje na neimenovane vire pri Evropski komisiji, ki naj bi Slovenijo neformalno obvestili, da se komisija ne bo izrekla o postopku, ki se pogovorno imenuje tožba.

"To postavlja Ljubljano v neugoden položaj, ker zadržanost komisije pomeni, da tožbe ne podpirajo," poročajo novinarji omenjenega časnika. Poročajo še, da je komisija, ko gre za uspeh tožb pred Sodiščem EU, "izjemno dober lakmusov papir". Države, ki so tožile druge države brez podpore komisije, so tožbe po njihovih besedah izgubljale.

Zagreb predvideva, da bo nova vlada v Ljubljani čakala na komisijo

Med drugim poročajo, da iz Slovenije prihajajo signali, da bo nova slovenska vlada počakala na stališče Evropske komisije, potem pa bi poskusili doseči dvostranski dogovor s Hrvaško. Če to ne bodo uspeli, bodo jeseni tožili Hrvaško na Sodišču EU v Luksemburgu.

Dodajajo, da je to informacijo sicer treba jemati s previdnostjo, ker ni jasno, kdo bo sestavljal novo slovensko vlado in kakšno stališče bo imela nova slovenska vlada do Hrvaške glede arbitraže.

Poudarjajo še, da se Slovenija v tožbi ne sklicuje na vprašanje meje niti na hrvaško zavračanje arbitražne sodbe, temveč na njene posledice.

Hrvaška bi lahko komisijo obtožila, da se je postavila na stran Slovenije

Nemški strokovnjak, ki se ukvarja s slovensko-hrvaškim sporom, Thomas Bickl, je za Jutarnji list medtem ocenil, da bo postopek na sodišču v Luksemburgu trajal med 12 in 18 mesecev ter najmanj do prihodnjega leta.

"Pričakovati je, da bo Evropska komisija verjetno zaradi taktičnih in političnih razlogov zadržana do slovenske tožbe, da je Hrvaška ne bi obtožila, da je izbrala stran," ocenjuje Bickl.

Kot dodaja, bo komisija v postopku na sodišču lahko izrazila svoje mnenje tako kot vsaka druga država, ki je zainteresirana, da bi se izjasnila o sporu. V primeru, da komisija soglaša s Slovenijo, bo potem Bruselj sprožil tožbo proti Hrvaški na sodišču v Luksemburgu.

Novinarji zagrebškega časnika poročajo, da je doslej v podobnih primerih bila uspešna samo Francija, ki je tožila Veliko Britanijo zaradi postopkov britanskih oblasti do francoskih ribičev. Ostale tožbe so bile zavrnjene ali so strani v postopku dosegle dvostransko rešitev.