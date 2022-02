Več kot 50 tisoč tujcev se je cepilo proti covid-19 na Hrvaškem, poroča Večernji list. Več kot polovica tujcev je na cepilni turizem na Hrvaško prišla iz Rusije, prevladujejo pa bogatejši in bolj izobraženi ljudje. Razlog za odločitev Rusov, da se cepijo na Hrvaškem, je to, da Evropska unija ne priznava cepiva Sputnik. Posledično se morajo Rusi, ki potujejo po EU in so cepljeni s Sputnikom, ves čas testirati.

Poživitveni odmerek

"V Rusiji se je hitro razvedelo, da se lahko tujci cepijo na Hrvaškem, tako da Rusi prihajajo zaradi prejema zahodnih cepiv že vse od septembra lani," je za Večernji dejal direktor predstavništva hrvaške turistične organizacije v Moskvi Rajko Ružička. Po njegovih besedah se bo položaj v prihodnjih mesecih spremenil, saj so številni Rusi prišli na Hrvaško predvsem zaradi poživitvenega odmerka cepiva.

"To jim je zelo ustrezalo, saj so najprej dobili cepivo Sputnik, kar jim je omogočalo prosto gibanje po Rusiji, poživitveni odmerek zahodnih cepiv pa jim je olajšal potovanja po EU," je dogajanje komentiral Ružička. Vendar je EU medtem spremenila pravila za potrdilo PCT in Rusom zdaj poživitveni odmerek priznavajo le kot prvi odmerek.

Po cepivo zaradi smučanja v Italiji in Švici

Večina Rusov na Hrvaškem ostane tri ali štiri dni, za aranžma ruskim turističnim agencijam odštejejo v povprečju 500 evrov. Samo v letu 2022 so Rusi tako na Hrvaškem ustvarili več kot 25 tisoč prenočitev, največ v Zagrebu, in sicer več kot 15 tisoč. Hrvaški turizem je tako v "mrtvi sezoni" zaradi Rusov in cepljenja ustvaril okoli deset milijonov evrov nepričakovanih prihodkov.

"Prihajajo predvsem bogatejši Rusi, ki jih ne zanimajo skupinska potovanja," svoje stranke opiše direktorica turistične agencije Adriatic Concierge Iris Domazet. Po njenih besedah Rusi v zadnjih tednih po prejemu cepiva pot nadaljujejo predvsem v Italijo in Švico, kjer preživljajo počitnice na smučkah. Domazetova sicer pričakuje, da se bo v prihodnjih tednih število tujcev, ki prihajajo na cepljenje na Hrvaško, močno zmanjšalo. "Večina držav namreč počasi umika ukrepe zaradi koronavirusa in pogoj PCT ne bo več potreben," napoveduje Domazetova.