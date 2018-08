Havajem se približuje močan orkan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Havaji trepetajo pred izjemno močnim orkanom Lane, bil naj bi četrte kategorije s hitrostjo vetrov do 210 kilometrov na uro. Orkan naj bi nad ameriško otoško zvezno državo prišel danes in vztrajal vse do sobote. Guverner je izdal opozorilo pred naravno katastrofo.