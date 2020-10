Harrisova zaradi stika z okuženima prekinila kampanjo v živo

Podpredsedniška kandidatka demokratov Kamala Harris je do konca tedna prekinila predvolilno kampanjo v živo zaradi stika z dvema ženskama, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Gre za stevardeso, ki je bila na letalu s Harrisovo prejšnji četrtek, in komunikacijsko direktorico kampanje Liz Allen, ki je bila na istem letalu.

Za zdaj še ni jasno, kjer sta se ženski okužili, a je podpredsedniška kandidatka demokratov Kamala Harris, ki je bila na zadnjem testu pred 48 urami negativna, za vsak primer prekinila dogodke v živo. Harrisova po zagotovilih predsedniške kampanje demokrata Joeja Bidna v 48 urah, preden je bil test pri stevardesi in komunikacijski direktorici pozitiven, ni bila v stiku z nobeno od njih in ne bo odšla v samoizolacijo, poroča STA.

Harrisova bi morala danes obiskati Severno Karolino, v petek Cleveland, do konca tedna še Pensilvanijo ter morda Teksas. Do ponedeljka so zdaj njena potovanja odpovedana, Harrisova pa bo nadaljevala s kampanjo prek spleta. Bidnova kampanja s tem spet poudarja razliko v njenem pristopu do novega koronavirusa v primerjavi s pristopom, ki ga ima aktualni ameriški predsednik Donald Trump, pri katerem so okužbo z novim koronavirusom potrdili. V anketah trenutno vodi njegov tekmec, demokrat Biden.