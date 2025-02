Hamas izpustil še dva izraelska talca

Hamas je talca, 54-letnega Oferja Kalderona in 35-letnega Jardena Bibasa, danes v Han Junisu na jugu območja Gaze predal Rdečemu križu. Ta ju je nato že izročil izraelski vojski v Gazi, ki je sporočila, da so ju že prepeljali v Izrael, kjer ju najprej čaka zdravniški pregled.

Ločeno naj bi danes glede na dogovor Hamasa in Izraela v mestu Gaza predali še enega talca, Keitha Siegla. Izrael naj bi v zameno izpustil 183 palestinskih zapornikov, poroča britanski BBC.

Gre za že četrto izmenjavo med stranema od začetka veljavnosti dogovora o prekinitvi ognja v Gazi. V tretji v četrtek je Hamas izpustil tri Izraelce in pet Tajcev, Izrael pa 110 Palestincev.

Izpustili so tudi Jardena Bibasa. Foto: Reuters

Ponovno odprtje mejnega prehoda Rafa

Po izmenjavi ujetnikov naj bi se znova odprl tudi mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo, ki ga trenutno nadzira izraelska vojska in velja za ključnega za oskrbo Gaze s humanitarno pomočjo.

Dogovor, ki so ga pogajalci Izraela in Hamasa sklenili ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja, zajema tri faze. Prva bo predvidoma trajala šest tednov. V njej naj bi Hamas izpustil skupno 33 izraelskih talcev. Izrael naj bi v prvi fazi predvidoma izpustil 1.890 Palestincev.