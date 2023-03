Guterres: Napredek na področju pravic žensk izginja

Zasedanju predseduje veleposlanica Južne Afrike Mathu Joyini, ki je v uvodnem nagovoru poudarila, da nove digitalne tehnologije prinašajo velike nove izzive na področju enakopravnosti spolov.

"Diskriminacija na podlagi spola je sistemski problem, ki je vpleten v naše politično, družbeno in gospodarsko življenje, in v tehnološkem sektorju ni nič drugače. Vendar se ta problem še stopnjuje, če upoštevamo številne dejavnike, ki vplivajo na to vrojeno diskriminacijo in jo še povečujejo," je dejala.

Afganistan ženske in dekleta izbrisal iz javnega življenja

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je opozoril, da se CSW sestaja v času, ko napredek na področju pravic žensk izginja – na primer v državah, kot je Afganistan, kjer so dekleta in ženske dejansko izbrisane iz javnega življenja.

"Vaš letošnji poudarek pri odpravljanju razlik med spoloma na področju tehnologije in inovacij ne bi mogel priti ob bolj pravem času, kajti medtem ko tehnologija napreduje, ženske in dekleta ostajajo zadaj," je dejal in dodal, da bosta brez ustvarjalnosti polovice človeštva znanost in tehnologija izkoristili le polovico svojega potenciala.

Ker je neenakost med spoloma na koncu vprašanje moči, je generalni sekretar ZN pozval k nujnemu ukrepanju na treh področjih: izobraževanje, dohodek in zaposlovanje.

Guterres je dejal, da mora mednarodna skupnost ustvariti varno digitalno okolje za ženske in dekleta. ZN si v zvezi s tem prizadevajo za uveljavitev kodeksa ravnanja za integriteto informacij na digitalnih platformah, katerega cilj je zmanjšati škodo in povečati odgovornost.

Ženske so ključne za reševanje kompleksnih kriz

"Svet potrebuje strokovno znanje in izkušnje žensk za reševanje kompleksnih in medsebojno povezanih kriz, kot so podnebne spremembe, konflikti, revščina, lakota in pomanjkanje vode," je dejal predsednik Generalne skupščine ZN Csaba Korosi. Opozoril je, da ženske predstavljajo manj kot 35 odstotkov svetovne delovne sile na področju informacijske in komunikacijske tehnologije.

"Verjetnost, da bodo uporabljale internet, je za 20 odstotkov manjša kot pri moških, vendar je 27-krat večja verjetnost, da se bodo srečale s spletnim nadlegovanjem ali sovražnim govorom, ko ga bodo uporabljale," je dejal.

Izvršna direktorica agencije ZN ženske Sima Bahous je dodala, da digitalna revolucija ponuja možnosti za izboljšanje življenja žensk in deklet brez primere in to v času, ko je ogrožen napredek pri doseganju trajnostnega razvoja.

"Učinkovito izkoriščena tehnologija in inovacije lahko spremenijo pravila igre, kar bo pospešilo boj proti revščini, zmanjšalo lakoto, okrepilo zdravje, ustvarilo nova delovna mesta, ublažilo podnebne spremembe, odpravilo humanitarne krize, izboljšalo dostop do energije ter povečalo varnost in trajnost celotnih mest in skupnosti, kar bo koristilo ženskam in dekletom," je še dejala Bahousova.

V posebnem sklopu bodo mladi razpravljali o prednostnih temah, potekal bo letni dialog generalnega sekretarja ZN z ženskimi in feminističnimi skupinami civilne družbe, mladinski forum, na katerem bo poseben poudarek namenjen glasovom ljudskih množic in skupnosti, ter razprava o spodbujanju socialnih, gospodarskih in političnih pravic žensk in deklet v Afganistanu.