Grozljivo: ušel skorajšnji smrti #video

V Krasnoyarsku v Rusiji se je prejšnji teden zgodila nesreča v skladišču z alkoholnimi pijačami. Police, visoke do 7,5 metra, polne piva in vodke, so se podrle na delavca, starega štirideset let. Ko je videl, da se police na njegovi levi podirajo, je poskušal najti zavetje pod sosednjimi policami, ki so kmalu za tem strmoglavile nanj.

Foto: Krasnoyarsk Emercom / The Siberi

Izpod ruševin so ga rešili gasilci s pomočjo hidravličnih dvigalk. Hujših poškodb ni utrpel, imel je le več zlomljenih kosti.

Police so bile napolnjene z robo za distribucijo trgovinam v Sibiriji tik pred praznično sezono. Materialno škodo še ugotavljajo. Začeli so tudi preiskavo zaradi suma kršitve varnosti pri delu.