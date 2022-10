Grozljivi prizori v Seulu: na festivalu zaradi gneče umrlo 59 ljudi, več kot 100 je poškodovanih

Na območju četrti Itaewon se je v ozkih ulicah nagnetlo na tisoče ljudi. Številne so v množici preveč stisnili, zato so izgubili zavest ter utrpeli poškodbe. Reševalci so na prizorišče napotili več kot 140 reševalnih vozil, je poročala južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk