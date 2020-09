Grozljiv prizor: zmaj je deklico odnesel v zrak #video

Posnetek, ki te dni kroži po družbenih omrežjih in prikazuje triletno deklico, ta se je zapletla v dolgorepega zmaja, je nastal pretekli konec tedna na mednarodnem festivalu zmajev v mestu Hsinchu, južno od tajvanske prestolnice Tajpej.

Deklica je lažje poškodovana

Kot je razvidno s posnetka, se je deklica zapletla v enega izmed trakov oranžnega zmaja, zaradi močnega vetra pa jo je odneslo v zrak. Čeprav sicer ni znano, kako se je deklica ujela na trak, je skoraj pol minute visela v zraku, sila vetra pa jo je premetavala, dokler več zaposlenim zmaja ni uspelo obvladati in spustiti dovolj nizko, da je deklico opazovalcem nesrečnega dogodka uspelo prijeti in rešiti.

Deklico so po nesreči v spremstvu njene mame in uslužbencev festivala odpeljali v bolnišnico. Po poročanju tujih medijev je dobila lažje poškodbe z odrgninami po obrazu in vratu. Po pregledu so jo odpustili v domačo oskrbo.

Na dogodek se je na svoji strani na Facebooku odzval tudi župan mesta Hsinchuja Lin Chih-chien, opravičil se je za incident in oznanil, da so festival zaradi varnosti udeležencev takoj prekinili. "Raziskali bomo okoliščine dogodka, da se v prihodnje ne bi dogajale takšne nesreče," je še zapisal. V nedeljo je sicer veter na tem območju po Beaufortovi lestvici dosegel 7. stopnjo, kar pomeni, da je bila njegova hitrost od 50 do 61 kilometrov na uro.