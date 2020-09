Umrl človek, ki je v smrt poslal na tisoče ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaing Guek Eav oziroma Duch je bil leta 2010 prvi vodilni predstavnik kamboškega režima Rdečih Kmerov, ki so mu izrekli sodbo zaradi zločinov proti človečnosti. Takrat so ga obsodili na 35-letno zaporno kazen, vendar sta se tako tožilstvo kot obramba pritožila. Dve leti kasneje so ga obsodili na dosmrtni zapor, navaja STA.

Rodil se je leta 1942. Nekdanji učitelj matematike je postal glavni zasliševalec Rdečih Kmerov v času režima Rdečih Kmerov med letoma 1975 in 1979.

Osebno je nadzoroval mučenja na tisoče moških, žensk in otrok v zloglasnem zaporu Tuol Sleng v prestolnici Phnom Penh. Iz svojih žrtev je pogosto izvlekel lažna priznanja in jih nato poslal v smrt na obrobju prestolnice.

Spreobrnil se je v kristjana in delal za humanitarno organizacijo

Po padcu režima Rdečih Kmerov se je obdržal na položaju znotraj komunističnega gibanja. Kasneje se je spreobrnil v kristjana in je v času aretacije leta 1999, ko so številni že domnevali, da je mrtev, delal na zahodu Kambodže pod lažnim imenom za eno od humanitarnih organizacij.

V zadnjih letih je bil zaradi respiratornih težav pogosto v bolnišnici. V bolnišnico so ga odpeljali tudi ta teden, kjer je kmalu po polnoči danes tudi umrl, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik kamboškega sodišča za vojne zločine Neth Pheaktra.

V štirih letih ubitih 15 tisoč ljudi

V zaporu Tuol Sleng, ki ga je vodil Duch, je bilo v štirih letih ubitih najmanj 15.000 ljudi. Zapor je bil v času režima glavni center za mučenje, kjer so zapornike po mučenjih in zaslišanjih odpeljali na t. i. polja smrti zunaj prestolnice, kjer so jih usmrtili.

V prostorih te nekdanje srednje šole in nato tajnega zapora S-21 je danes Muzej genocida, kjer je mogoče videti celice in mučilne naprave ter fotografije številnih žrtev.

Režim Rdečih Kmerov pod vodstvom Pol Pota, ki je umrl naravne smrti leta 1998, je hotel državo preoblikovati v skladu z idejo maoizma o agrarni utopiji. Med letoma 1975 in 1979 je v državi umrlo okoli dva milijona ljudi oziroma četrtina takratnega prebivalstva Kambodže. Številne so usmrtili, mnogi pa so umrli zaradi mučenja, izčrpanosti ali podhranjenosti.