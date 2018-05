Google soustvaril največjo digitalno zbirko Fride Kahlo

Pri Google Arts & Culture so v sodelovanju s 33 muzeji iz sedmih držav ter strokovnjaki z vsega sveta ustvarili največjo digitalno zbirko, posvečeno mehiški umetnici Fridi Kahlo. Projekt Faces of Frida vključuje 800 enot, med njimi so številna umetniška dela pa tudi fotografije in dokumenti umetnice, poroča Forbes.

Obiskovalci spletne strani Faces of Frida si lahko ogledajo dela Fride Kahlo iz zasebnih zbirk, ki doslej še niso bila digitalizirana. Denimo skico View of New York (Newyorški razgled) iz leta 1932. Prav tako zbirka vključuje številne osebne fotografije umetnice ter njena pisma in dnevniške zapise.

Ogledate si lahko notranjost sloveite Modre hiše

Z uporabo aplikacije Street View si lahko uporabniki strani ogledajo notranjost slovite Modre hiše, v kateri je Frida Kahlo živela v Mehiki, druga aplikacija pa omogoča podroben ogled določenih del s pomočjo povečave.

Avtoportreti in intenzivne žive barve

Za predstavnike Google je bil digitalni poklon Fridi Kahlo nekaj samoumevnega, saj je bilo ob razmisleku o tem, kateremu umetniku posvetiti tako obsežno digitalno retrospektivo, ime mehiške umetnice vselej v ospredju. Sodelavec Googla Jesus Garcia je za Forbes dejal, da je o življenju in delu odprtih še veliko neznank, ki jih je moč raziskati.

Frida Kahlo (1907-1954), katere življenje so zaznamovali nesreča z avtobusom v mladosti, viharni zakon z Diegom Rivero ter nezmožnost, da bi imela otroke, se je v spomin mnogih vtisnila s svojimi avtoportreti ter z rabo intenzivnih, živahnih barv.

Umetničino delo odraža njeno življenje, hkrati pa je njena umetnost spojena tudi z zgodovino in duhom Mehike za časa njenega življenja. V njej se namreč odražajo družbene in kulturne spremembe, ki so vodile k mehiški revoluciji.

Ustvarila je vsaj 140 slik ter številne risbe in študije. Njene slike, 55 med njimi je avtoportretov, pogosto vsebujejo simbolne upodobitve telesnih in duševnih ran. Kot je dejala, nikoli ni slikala sanj, slikala je svojo resničnost. Ikona je postala v poznih 70. letih minulega stoletja.